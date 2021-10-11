Происшествия

42 минуты назад

Тепло и сухо – гореть сухой траве

301
#пожар #сухая трава
Тепло и сухо – гореть сухой траве

В минувшие пожарным пришлось отстаивать от огня дома в селе Московка

В субботу 9 октября на пост пожарно-спасательного поста №43 села Октябрьское Усманского района поступило сообщение о загорании сухой растительности в селе Московка между жилыми домами на улице Центральная.

- Пожарные-спасатели Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области отправились к месту происшествия, где происходило горение сухой растительности происходило на площади 70 квадратных метров. Благодаря оперативным и слаженным действиям личного состава ОПСП №43 села Октябрьское был ликвидирован пожар и угроза распространения огня на жилые дома, - сообщили в УГПСС.

В Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области напоминают, что неубранная сухая листва и трава - благодатная почва для возникновения серьезных пожаров на участках возле домов, прилегающих территориях, она создаёт потенциальную угрозу и для лесного массива, и для населенных пунктов. 

- Ущерб от таких пожаров огромен, но страшнее всего то, что огонь порой уносит человеческие жизни. Так что проведение уборки от сухой растительности и мусора – это не только хорошая, но и необходимая для безопасности самих жителей традиция, - сообщили в УГПСС.

Фото: ugpss48.ru

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#пожар #сухая трава

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