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сегодня, 13:34
Ксения Собчак попала в ДТП со смертельным исходом в Сочи
В Адлере, Сочи, автомобиль с российской журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак попал в ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, в аварии по дороге из Адлера в Красную поляну произошло лобовое столкновение автомобилей Mercedes и Volkswagen. В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen, остальные были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Собчак ехала в аэропорт. После случившегося она с охраной и помощниками пересела в другую машину и покинула место аварии. Информацию подтвердил водитель Mercedes, в котором находилась телеведущая. Он также сообщил, что после аварии она села в такси и отправилась в аэропорт.
Однако менеджер телеведущей Кирилл Суханов не стал комментировать информацию.
По предварительным данным, в аварии по дороге из Адлера в Красную поляну произошло лобовое столкновение автомобилей Mercedes и Volkswagen. В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen, остальные были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Собчак ехала в аэропорт. После случившегося она с охраной и помощниками пересела в другую машину и покинула место аварии. Информацию подтвердил водитель Mercedes, в котором находилась телеведущая. Он также сообщил, что после аварии она села в такси и отправилась в аэропорт.
Однако менеджер телеведущей Кирилл Суханов не стал комментировать информацию.