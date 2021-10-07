Общество

сегодня, 19:12

Огурцы из Липецкой области забраковали в белорусском Гомеле

8 1227
#некачественный товар
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Огурцы из Липецкой области забраковали в белорусском Гомеле

Целый ряд продуктов и непродовольственных товаров признали недоброкачественный в союзном государстве

Как сообщают в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в сентябре этого года выявлена реализация нескольких наименований недоброкачественной продукции из России, не соответствующей установленным требованиям безопасности. В списке брянские и ростовские салфетки и бейсболки, московская ореховая паста, чай из Ленинградской области, волгоградская дыня и липецкие огурцы.

Огурцы из Липецкой области, как и дыня из Волгоградской области, по данным гомельских санврачей, не соответствуют установленным в Белоруссии требованиям безопасности по физико-химическому показателю «нитраты».

Кстати, в Липецкой области в этом году изымали из продажи контрафактные сигареты, производства Белоруссии.

Фото: gmlocge.by

8 1227
#некачественный товар
1

Комментарии (8)

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777

4 минуты назад
У Белорусов продукты соответствуют Европейским нормам и даже превышают их а наши только по цене могут тягаться с Европейским продуктами и даже превышать а по качеству африканские стоят дорого а качество низкое колбаса говяжья состав :Свинина, вода, мясо механической обвалки, говядина.
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А как вы думаете жить под санкцииями?

22 минуты назад
Кстати, ПОТОМУШТО БЕЛОРУСИЯ СЕЙЧАС ПО САНКЦИЯМИ И ТОВАР ТУДА НЕ ВЕЗУТ СО ВСЕЙ ЕВРОПЫ. И приходится теперь завозить туда наш. Так откуда там без перебойное мясо, картошка, яблоки и даже рыба была? Не говоря о других продуктов.
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Эксперт

37 минут назад
Это типа ответ нам на забракованые ихнии контрафактные сигареты? Ну молодцы разумно.
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житель

42 минуты назад
Внушаемый, Бери Алексеевскую.она лучше.
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...

45 минут назад
... люблю белорусские криветки
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Внушаемый

сегодня, 19:50
Рогачевскую сгущенку брал недавно,стала дороже,а по качеству- хуже попалась,как вареная,очень густая.
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Липчанин

сегодня, 19:36
А что удивительного, если есть помидоры и огурцы теплицные, что в рулетку со смертью играть. Области нужны показатели, а не здоровье людей
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Кстати

сегодня, 19:29
Белорусские продукты, продаваемые в Липецке, становятся всё более дорогими и всё менее качественными.
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