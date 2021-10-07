Общество
сегодня, 19:12
Огурцы из Липецкой области забраковали в белорусском Гомеле
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Целый ряд продуктов и непродовольственных товаров признали недоброкачественный в союзном государстве
Как сообщают в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в сентябре этого года выявлена реализация нескольких наименований недоброкачественной продукции из России, не соответствующей установленным требованиям безопасности. В списке брянские и ростовские салфетки и бейсболки, московская ореховая паста, чай из Ленинградской области, волгоградская дыня и липецкие огурцы.
Огурцы из Липецкой области, как и дыня из Волгоградской области, по данным гомельских санврачей, не соответствуют установленным в Белоруссии требованиям безопасности по физико-химическому показателю «нитраты».
Кстати, в Липецкой области в этом году изымали из продажи контрафактные сигареты, производства Белоруссии.
Фото: gmlocge.by
Огурцы из Липецкой области, как и дыня из Волгоградской области, по данным гомельских санврачей, не соответствуют установленным в Белоруссии требованиям безопасности по физико-химическому показателю «нитраты».
Кстати, в Липецкой области в этом году изымали из продажи контрафактные сигареты, производства Белоруссии.
Фото: gmlocge.by
8 1227
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