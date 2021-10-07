Общество

55 минут назад

Заниженные ливнёвки обошлись в 300`000 рублей

2 486
#дорога #ремонт #штраф
Заниженные ливнёвки обошлись в 300`000 рублей

Несоответствие люков ГОСТу выявили после ремонта улицы Терешковой.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск управления главного смотрителя в адрес компании «Стройотдел», которая была подрядчиком ремонта дороги на улице Терешковой. После ремонта автоинспекция выявила несоответствия ГОСТу и оштрафовала управление главного смотрителя. Сумма штрафов составила 300 000 рублей. Эти убытки чиновники решили взыскать в порядке регресса.

Как указано в материалах суда, в 2017 году управление главного смотрителя заключило с компанией «Стройотдел» контракт на дорожные ремонты, в том числе — участка на улице Терешковой. Подрядчик должен был, в числе прочего, сделать ремонт люков смотровых колодцев подземных коммуникаций и дождеприемников ливнесточных колодцев. Объект сдали с гарантийным сроком в 4 и 5 лет на разные виды работ.

В 2018 году инспекторы дорожного надзора ОГИБДД УМВД обследовали отремонтированные участки и нашли несоответствие ГОСТу. На трех участках обнаружили занижение люков. За каждое из нарушений на управление главного смотрителя наложили штраф в 100 000 рублей. После того, как ведомство выплатило взыскание, чиновники потребовали от подрядчика возмещения ущерба, но компания оставила претензию без внимания. Тогда вопрос пришлось решать через арбитраж.

Суд полностью удовлетворил иск. Подрядчику придется возместить УГС выплаченные штрафы.
2 486
#дорога #ремонт #штраф

Комментарии (2)

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МестныйЯ

5 минут назад
Бизнес по-липецки: подписать проект, принять проект и не глядя подписать его. Ну а потом начинается: и проект неправильно сделан, и работы сделаны не так, и вообще - сделано вообще всё не так! Напрашивается вопрос: где в этом цирке настоящие специалисты, а не эффективные менеджеры??? Приняли ремонт на Терешковой? Вот и надо спрашивать с ПОДПИСАВШЕГО принятие работы!
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гость

35 минут назад
а на петровском мосту в сторону нлмк по госту приняли?
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