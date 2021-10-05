Происшествия

38 минут назад

В подземном переходе на площади Металлургов охотники за металлом разрушили пол

367
#кража
В подземном переходе на площади Металлургов охотники за металлом разрушили пол

Ущерб оценивается в десятки тысяч рублей.

Разрушенный пол в подземном переходе на площади Металлургов обнаружили сегодня, 5 октября, сотрудники управления главного смотрителя города.

- Злоумышленники выдолбили из плиточного покрытия пластины из цветного металла. Скорее всего их своровали, чтобы сдать на металлолом, - рассказали в управлении главного смотрителя.

Управление готовит обращение в полицию и подсчитывает материальный ущерб. Счет идет на десятки тысяч рублей. Восстановлению покрытие не подлежит, теперь его необходимо полностью менять.

Горожан просят бережно относиться к городским пространствам и сообщать о фактах вандализма в правоохранительные органы. Фото и видеоматериалы, на которых запечатлены злоумышленники, можно также отправить в официальные аккаунты администрации в соцсетях –  Вконтакте и  Instagram .

367
#кража

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