В подземном переходе на площади Металлургов охотники за металлом разрушили пол

Ущерб оценивается в десятки тысяч рублей.

Разрушенный пол в подземном переходе на площади Металлургов обнаружили сегодня, 5 октября, сотрудники управления главного смотрителя города.- Злоумышленники выдолбили из плиточного покрытия пластины из цветного металла. Скорее всего их своровали, чтобы сдать на металлолом, - рассказали в управлении главного смотрителя.

Управление готовит обращение в полицию и подсчитывает материальный ущерб. Счет идет на десятки тысяч рублей. Восстановлению покрытие не подлежит, теперь его необходимо полностью менять.

Горожан просят бережно относиться к городским пространствам и сообщать о фактах вандализма в правоохранительные органы. Фото и видеоматериалы, на которых запечатлены злоумышленники, можно также отправить в официальные аккаунты администрации в соцсетях – Вконтакте и Instagram .