сегодня, 16:43
В Липецкой области ночью заморозки до -2
В ближайшие трое суток Липецкая область останется во власти обширного антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-5 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 0 до -2 градусов, днем будет от +9 до +11 градусов.
День 6 октября стал самым теплым в Липецке в 1929 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 5 градусов мороза.