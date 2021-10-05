В Липецкой области ночью заморозки до -2

В ближайшие трое суток Липецкая область останется во власти обширного антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-5 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от -2 до +3 градусов, днем будет от +8 до +13 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 0 до -2 градусов, днем будет от +9 до +11 градусов.



День 6 октября стал самым теплым в Липецке в 1929 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 5 градусов мороза.



