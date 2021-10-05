Со страницы липчанки «ВКонтакте» попросили в долг у 157 её знакомых

Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации.

Прокурор Левобережного района Липецка добился возбуждения уголовного дела по факту неправомерного доступа к компьютерной информации липчанки.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, страницу липчанки взломали и от её имени обратились к её коллеге с просьбой занять 3000 рублей. Отзывчивая коллега тут же перевела деньги на указанный счёт. По прошествии некоторого времени со страницы липчанки снова обратились к той же коллеге и попросили перевести ещё 4000 рублей. Но та уже переводить деньги не стала, а в обеденный перерыв встретилась со знакомой и поинтересовалась — зачем коллеге ещё деньги, ведь ранее 3000 рублей она уже занимала. Тогда вскрылось, что деньги просило совсем не то лицо, чьё фото на аватарке.



Липчанка, чью страницу взломали, восстановила пароль, зашла на свою страницу «ВКонтакте» и увидела, что взаймы от её имени мошенники попросили ещё у 157 её друзей и знакомых. Суммы во всех сообщениях фигурировали разные. Женщина обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», а вот по факту взлома страницы и неправомерного доступа к компьютерной информации полиция дела не возбудила.



После вмешательства прокуратуры по факту неправомерного доступа к компьютерной информации было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 272 УК РФ.