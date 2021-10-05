Общество

21 минуту назад

Водитель маршрутки обматерил пассажирку

6 589
#конфликт #транспорт #оплата проезда
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Сотрудник частного перевозчика устроил скандал из-за оплаты проезда.

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Липчанка Дарина рассказала GOROD48 о скандале, невольной участницей которого она стала сегодня утром. Около 09:58 липчанка на остановке «Рынок 9 микрорайона» зашла в автобус №345. Приложила телефон к терминалу оплаты, оплата прошла. Тут на нее с воплями набросился водитель маршрутки. Он утверждал, что пассажирка его обманывает, так как из его кассового аппарата не вышли чеки в подтверждение прохождения платежа.

- Водитель орал, матерился. Он требовал еще раз оплатить проезд. Водитель обматерил всех, сказал, что ему плевать на губернатора. И хотел высадить. Но мы не вышли, и под напором свидетелей ему пришлось ехать дальше, - рассказывает Дарина. - Это не первый случай конфликта в транспорте из-за оплаты проезда. Почему-то всегда они происходят исключительно в маршрутках. Так было при проезде в автобусах №№306, 315 и 345. Поэтому на этот раз я и решила придать ситуацию огласке.

Скандал в автобусе прокомментировали в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

- В этой ситуации водитель, конечно, был не прав. Мы проверили данные по системе, оплаты проезда прошли, - уточнили в управлении транспорта. - Водитель вёл себя некорректно. По поводу его поведения стоит обращаться к перевозчику или в департамент транспорта администрации Липецка.
6 589
#конфликт #транспорт #оплата проезда
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Комментарии (8)

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Как гость
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867

2 минуты назад
Сделайте бесплатным проезд . Позорники у «власти». Всю кровь уже испили народную.
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077

6 минут назад
Человеческий фактор, злые люди в Липецке стали, а деп.и мэрия когда уже сделаете проезд нормальным??
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гость

8 минут назад
нервоные водители не должны работать на автобусе
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Гость

8 минут назад
Льготникам сдачу вообше не дают, проезд для них 11 рублей стал? Билеты водитель тоже не выдает? Где контроль? Или так можно???
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БЕСПРЕДЕЛ

9 минут назад
Развели тут управление транспорта, департамент транспорта, а воз и ныне тут, пожаловались в управление, примите меры и отправьте в департамент, какого хрена людей гонять, зачем Вы тогда нужны УПРАВЛЕНИЕ??????????????????? что бы подсказать куда обратиться? Куда смотрит губернатор, что за фигню с транспортными картами устроили, или надо уже обращаться не к Липецким чиновникам??? БЕСПРЕДЕЛ
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===

10 минут назад
Взвалили все на водителей, скоро и там работать будет некому. Будем ходить пешком. Совершенно не оправдываю его в том, что разговор на повышенных тонах и с матом.
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