Водитель маршрутки обматерил пассажирку

Сотрудник частного перевозчика устроил скандал из-за оплаты проезда.

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Липчанка Дарина рассказала GOROD48 о скандале, невольной участницей которого она стала сегодня утром. Около 09:58 липчанка на остановке «Рынок 9 микрорайона» зашла в автобус №345. Приложила телефон к терминалу оплаты, оплата прошла. Тут на нее с воплями набросился водитель маршрутки. Он утверждал, что пассажирка его обманывает, так как из его кассового аппарата не вышли чеки в подтверждение прохождения платежа.



- Водитель орал, матерился. Он требовал еще раз оплатить проезд. Водитель обматерил всех, сказал, что ему плевать на губернатора. И хотел высадить. Но мы не вышли, и под напором свидетелей ему пришлось ехать дальше, - рассказывает Дарина. - Это не первый случай конфликта в транспорте из-за оплаты проезда. Почему-то всегда они происходят исключительно в маршрутках. Так было при проезде в автобусах №№306, 315 и 345. Поэтому на этот раз я и решила придать ситуацию огласке.



Скандал в автобусе прокомментировали в управлении дорог и транспорта Липецкой области.



- В этой ситуации водитель, конечно, был не прав. Мы проверили данные по системе, оплаты проезда прошли, - уточнили в управлении транспорта. - Водитель вёл себя некорректно. По поводу его поведения стоит обращаться к перевозчику или в департамент транспорта администрации Липецка.

