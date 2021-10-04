Происшествия

34 минуты назад

Мозаика в подземном переходе у Нижнего парка начала разрушаться

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#подземный переход #Нижний парк #
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Мозаика в подземном переходе у Нижнего парка начала разрушаться

В управлении главного смотрителя просчитывают варианты реконструкции подземного перехода

В социальных сетях появились сообщения и фото начала разрушения мозаики в подземном переходе возле Нижнего парка, построенном в 1972 году и орнаментированном мозаикой.

Если раньше в переходе орудовали вандалы, разрисовывающие мозаичные стены перехода, и их неоднократно приходилось отчищать и отмывать волонтерам, то теперь мозаика стала разрушаться. 

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Вопрос о реставрации мозаики и ремонте перехода поднимался не раз. Но, увы, переход, известный даже по кинофильмам, в нем, например, снимался большой сюжет фильма Александра Велединского «Живой», с Андреем Чадовым в главной роли, приходит в запустение.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, специалисты управления главного смотрителя проводят детальное обследование для определения перечня работ по сохранению мозаики в подземном переходе на Петровском спуске. После этого можно будет просчитать их стоимость. Однако уже сейчас понятно, что обычный ремонт не подойдёт, для восстановления стилизованных украшений потребуется проведение реконструкции.

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#подземный переход #Нижний парк #
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Комментарии (2)

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Елена

6 минут назад
Как жаль!
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777

27 минут назад
Не будет там мазайки не велика беда и даже если перехода не будет тоже.
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