Мозаика в подземном переходе у Нижнего парка начала разрушаться

В управлении главного смотрителя просчитывают варианты реконструкции подземного перехода

В социальных сетях появились сообщения и фото начала разрушения мозаики в подземном переходе возле Нижнего парка, построенном в 1972 году и орнаментированном мозаикой.Если раньше в переходе орудовали вандалы, разрисовывающие мозаичные стены перехода, и их неоднократно приходилось отчищать и отмывать волонтерам, то теперь мозаика стала разрушаться.Вопрос о реставрации мозаики и ремонте перехода поднимался не раз. Но, увы, переход, известный даже по кинофильмам, в нем, например, снимался большой сюжет фильма Александра Велединского «Живой», с Андреем Чадовым в главной роли, приходит в запустение.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, специалисты управления главного смотрителя проводят детальное обследование для определения перечня работ по сохранению мозаики в подземном переходе на Петровском спуске. После этого можно будет просчитать их стоимость. Однако уже сейчас понятно, что обычный ремонт не подойдёт, для восстановления стилизованных украшений потребуется проведение реконструкции.