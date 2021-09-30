В Липецке пропал первоклассник

Мальчик не вернулся из школы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на место проживания ребёнка и в образовательное учреждение выехала следственно-оперативная группа, к поиску привлечены волонтёры, устанавливаются обстоятельства исчезновения ребёнка, его возможные контакты и близкий круг общения.





Всех, кто видел мальчика и знает местонахождение ребёнка, просят позвонить по телефонам 02, 102, 112.



В Липецке пропал ученик первого класса школы №14 Кирилл Наумов. Семилетний мальчик около 11:00 ушёл из школы и на настоящий момент его местонахождение остаётся неизвестным.Приметы мальчика - на вид 7 лет, рост 140-154 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светлые средней длины. Был одет в черную куртку с оранжевым капюшоном, брюки школьные темно-синего цвета, чёрные ботинки на липучках, при себе имел рюкзак темный с фиолетовым рисунком - изображением монстра, мешок чёрного цвета со сменной обувью, на голове мальчика была оранжевая шапка со смайликом.