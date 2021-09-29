Общество
18 минут назад
Верховный суд России не стал разбираться с европейскими квартирами Александра Козина
Бывшая супруга подала кассационную жалобу, но ее оставили без рассмотрения.
Судья Верховного Суда России изучил кассационную жалобу бывшей жены банкротящегося бывшего депутата областного Совета Липецкой области и экс-главы регионального Фонда капремонта Александра Козина. Женщина попыталась опротестовать то, что арбитражный управляющий вернул в конкурсную массу Александра Козина ряд объектов недвижимости, которые тот подарил их общей дочери.
Напомним, речь идет об участках и недвижимости. Должник стал оформлять договора дарения на дочь в 2015 году. Тогда на несовершеннолетнюю переписали ½ доли на трехкомнатную квартиру площадью 95 квадратных метров и ½ доли на двухкомнатную квартиру площадью 58,6 квадратных метров в болгарском приморском курортном посёлке. Кроме того, на ребенка оформили щитовой садовый домик и земельный участок в 644 квадратных метра в садовом товариществе «Мелиоратор» в Ярлуково. Эти активы липецкий арбитраж решил вернуть в конкурсную массу должника, из которой идут расчеты с кредиторами. Мать дочери Козина это не устроило, и она стала опротестовывать решение липецкого арбитража в вышестоящих инстанциях. На пути к Верховному суду женщине из раза в раз суды отказывали вернуть спорные активы.
- В кассационной жалобе заявитель просит отменить судебные акты в связи с существенными нарушениями судами норм права. Изучив обжалуемые акты, судья не находит оснований для передачи кассационной жалобы на рассмотрение Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, - указано в документах ВС РФ. - Признавая договоры дарения недействительными, суд первой инстанции, с выводами которого согласились суды апелляционной инстанции и округа, исходил из совершения сделок заинтересованными лицами на безвозмездной основе при наличии у должника признаков неплатежеспособности с целью вывода ликвидного имущества из владения должника и недопущения обращения на него взыскания. Изложенные в жалобе доводы, которые сводятся к установлению иных обстоятельств по спору, не подтверждают существенных нарушений судами норм права, рассматривались ими и получили соответствующую оценку.
Банкротство Александра Козина было инициировано по заявлению ПАО «Липецккомбанка» в октябре 2018 года. Речь идет о долге в 75 млн рублей. Из первого отчета финансового управляющего стало ясно, что у Александра Козина нет недвижимости, которую можно продать в счет погашения долгов. За банкротом якобы числится только лодка с мотором.
Стоит напомнить, что по итогам сдачи деклараций о доходах депутатов областного Совета и членов их семей в 2015 году единственным парламентарием, задекларировавшим недвижимость за рубежом, был именно Александр Козин. У него и у жены по данным на 2016 год числились две квартиры в Болгарии. Как и в декларации за 2014 год, в декларации за 2015-м доход Козина оказался меньше дохода его жены. Так, если доход депутата составил 2,8 млн рублей, то доход его жены - 8,6 миллиона.
Вместе с этим, 26 апреля 2021 года Правобережный районный суд Липецка признал Александра Козина виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Козина приговорили к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Вердикт устоял и в Липецком областном суде.
Напомним, речь идет об участках и недвижимости. Должник стал оформлять договора дарения на дочь в 2015 году. Тогда на несовершеннолетнюю переписали ½ доли на трехкомнатную квартиру площадью 95 квадратных метров и ½ доли на двухкомнатную квартиру площадью 58,6 квадратных метров в болгарском приморском курортном посёлке. Кроме того, на ребенка оформили щитовой садовый домик и земельный участок в 644 квадратных метра в садовом товариществе «Мелиоратор» в Ярлуково. Эти активы липецкий арбитраж решил вернуть в конкурсную массу должника, из которой идут расчеты с кредиторами. Мать дочери Козина это не устроило, и она стала опротестовывать решение липецкого арбитража в вышестоящих инстанциях. На пути к Верховному суду женщине из раза в раз суды отказывали вернуть спорные активы.
- В кассационной жалобе заявитель просит отменить судебные акты в связи с существенными нарушениями судами норм права. Изучив обжалуемые акты, судья не находит оснований для передачи кассационной жалобы на рассмотрение Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, - указано в документах ВС РФ. - Признавая договоры дарения недействительными, суд первой инстанции, с выводами которого согласились суды апелляционной инстанции и округа, исходил из совершения сделок заинтересованными лицами на безвозмездной основе при наличии у должника признаков неплатежеспособности с целью вывода ликвидного имущества из владения должника и недопущения обращения на него взыскания. Изложенные в жалобе доводы, которые сводятся к установлению иных обстоятельств по спору, не подтверждают существенных нарушений судами норм права, рассматривались ими и получили соответствующую оценку.
Банкротство Александра Козина было инициировано по заявлению ПАО «Липецккомбанка» в октябре 2018 года. Речь идет о долге в 75 млн рублей. Из первого отчета финансового управляющего стало ясно, что у Александра Козина нет недвижимости, которую можно продать в счет погашения долгов. За банкротом якобы числится только лодка с мотором.
Стоит напомнить, что по итогам сдачи деклараций о доходах депутатов областного Совета и членов их семей в 2015 году единственным парламентарием, задекларировавшим недвижимость за рубежом, был именно Александр Козин. У него и у жены по данным на 2016 год числились две квартиры в Болгарии. Как и в декларации за 2014 год, в декларации за 2015-м доход Козина оказался меньше дохода его жены. Так, если доход депутата составил 2,8 млн рублей, то доход его жены - 8,6 миллиона.
Вместе с этим, 26 апреля 2021 года Правобережный районный суд Липецка признал Александра Козина виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Козина приговорили к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Вердикт устоял и в Липецком областном суде.