Культура

34 минуты назад

В управлении культуры и туризма Липецкой области - новый и.о. начальника

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#назначения
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В управлении культуры и туризма Липецкой области - новый и.о. начальника

День туризма стал последним рабочим днём Кристины Наролиной в должности начальника управления культуры и туризма.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления культуры и туризма Липецкой области, вчера был последний рабочий день Кристины Наролиной в должности начальника этого управления.

Сегодня на сайте управления появилась фотография нового и.о. начальника управления культуры и туризма Липецкой области. С приставкой и.о. региональным управлением культуры теперь руководит Анна Иванникова, ранее работавшая в управлении в должности заместителя руководителя.

Анна Иванникова - выпускница ЛГТУ 2017 года, ранее работала помощником (советником) заместителя главы администрации Липецкой области.

Фото - kultura48.ru
12 1428
#назначения
2

Комментарии (12)

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Димка Жиган

2 минуты назад
А Кристина однофамилица Наролина? Или внуча?
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замкадный

3 минуты назад
жаловались на избыток пенсионеров на верхних ступенях социальной лестницы ? Вот вам коренная перемена .
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Иван

4 минуты назад
Жили мы бедно, а тут ещё и обворовали
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теперь

15 минут назад
Совсем девчёнок на областные управления ставят
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гость

15 минут назад
от перемены ничего не изменится, а советник это такая туманная должность, вроде что -то делаешь и вроде ничего, ЛГТУ эт о техническая направленность выпускников
ответить

Восторженный обыватель

15 минут назад
Как мудро! Как необычно и креативно!.
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Вася

16 минут назад
Как говорится : чтобы много добиться нужно правильно родиться
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негодую

18 минут назад
Лет 25-27.. и уже набирают ртом работать
ответить

ё

19 минут назад
Карелину туда, покажет класс
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Л-а

19 минут назад
издевательство над липчанами.
ответить
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