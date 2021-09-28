В управлении культуры и туризма Липецкой области - новый и.о. начальника

День туризма стал последним рабочим днём Кристины Наролиной в должности начальника управления культуры и туризма.

Сегодня на сайте управления появилась фотография нового и.о. начальника управления культуры и туризма Липецкой области. С приставкой и.о. региональным управлением культуры теперь руководит Анна Иванникова, ранее работавшая в управлении в должности заместителя руководителя.







Анна Иванникова - выпускница ЛГТУ 2017 года, ранее работала помощником (советником) заместителя главы администрации Липецкой области.





Фото - kultura48.ru



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления культуры и туризма Липецкой области, вчера был последний рабочий день Кристины Наролиной в должности начальника этого управления.