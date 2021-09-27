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51 минуту назад
Для стройки мегашколы в Воронеже вырубят 365 деревьев
Учебное заведение займёт почти 60 тыс. кв. м.
На месте будущей мегашколы в воронежских яблоневых садах вырубят 365 деревьев. В густонаселённом микрорайоне Воронежа уже начали подготовку к строительству долгожданной школы. Образовательное учреждение может стать самой большой школой в России. Подготовительные работы проходят под контролем специалистов управления.
В этом микрорайоне возле старых яблоневых садов живут 30 тысяч воронежцев. Ближайшие школы находятся в 5 километрах, дети учатся в две смены. Новую школу ждут десятки тысяч жителей.
Мегашколу на Московском проспекте построит белорусская компания «Стройинжиниринг». Площадь будущего здания – почти 60 тыс. кв. м. Одна из самых больших школ страны примет учеников уже в 2023 году. Там будут учиться 2 860 детей, а работать – 220 педагогов.
Тема застройки яблоневых садов является для Воронежа очень острой. Горожане на протяжении нескольких лет создавали петиции и выходили на митинги с требованием отказаться от застройки яблоневых садов и превратить их в парк, сообщает Вести Воронеж.
В этом микрорайоне возле старых яблоневых садов живут 30 тысяч воронежцев. Ближайшие школы находятся в 5 километрах, дети учатся в две смены. Новую школу ждут десятки тысяч жителей.
Мегашколу на Московском проспекте построит белорусская компания «Стройинжиниринг». Площадь будущего здания – почти 60 тыс. кв. м. Одна из самых больших школ страны примет учеников уже в 2023 году. Там будут учиться 2 860 детей, а работать – 220 педагогов.
Тема застройки яблоневых садов является для Воронежа очень острой. Горожане на протяжении нескольких лет создавали петиции и выходили на митинги с требованием отказаться от застройки яблоневых садов и превратить их в парк, сообщает Вести Воронеж.