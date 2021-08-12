23 минуты назад
Прокуратура обжаловала оправдательный приговор Тенго Потийскому
Оправданный липецким судом Тенгиз Гигиберия все еще имеет шансы отправиться за решетку по новой статье за занятие высшего положения в преступной иерархии.
Как сообщает ТАСС, рассмотрение апелляционного представления на оправдательный приговор в отношении Гигиберии состоится сегодня в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, в Москве.
Кстати, липецкий приговор «вору в законе» уже стал прецедентом. Так томский суд неделю назад оправдал по этой же статье еще одного уголовного авторитета – Николая Кузьмичева, известного как Коля Томский.
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