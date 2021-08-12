Происшествия

23 минуты назад

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор Тенго Потийскому

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#вор в законе #суд #Тенго Потийский
Прокуратура обжаловала оправдательный приговор Тенго Потийскому

Оправданный липецким судом Тенгиз Гигиберия все еще имеет шансы отправиться за решетку по новой статье за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Весной нынешнего года липецкий областной суд оправдал отбывавшего в регионе наказание грузинского «вора в законе» по новой для российского законодательства статье 10.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». У суда не нашлось веских доказательств его причастности к высшей уголовной касте и какому-то руководству криминальными коллегами.  В результате он был оправдан. Прокуратура Липецкой области не согласилась с приговором и подала кассационную жалобу.

Как сообщает ТАСС, рассмотрение апелляционного представления на оправдательный приговор в отношении Гигиберии состоится сегодня в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, в Москве.

Кстати, липецкий приговор «вору в законе» уже стал прецедентом. Так томский суд неделю назад оправдал по этой же статье еще одного уголовного авторитета – Николая Кузьмичева, известного как Коля Томский. 

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#вор в законе #суд #Тенго Потийский

Комментарии (1)

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Гость

12 минут назад
Меня больше интересно, дали ли 15 суток ареста той дебоширке, которая напилась и поломала табличку "Я Люблю Сокол". Или она мизерным штрафом отделалась? Будет очень жаль, если её только оштрафуют...
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