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50 минут назад
На Камчатке нашли обломки вертолета Ка-27
Обломки вертолета Ка-27, который ранее перестал выходить на связь и совершил жесткую посадку, нашли в труднодоступной местности на территории Камчатского края. Об этом сообщил источник в оперативных службах, передает РИА Новости. О крушении вертолета СМИ сообщили ночь на 24 сентября.
Обломки найдены на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка Елизовского района Камчатского края. По предварительным данным, пять находившихся на борту человек погибли.
В настоящее время прокладывается путь к месту происшествия с использованием альпинистского снаряжения.
По данным следствия, накануне вечером по плану боевой подготовки войсковой части 2151 вертолет поднялся в воздух, но приблизительно через 40 минут связь с экипажем оказалась потеряна. Незамедлительно были организованы поиски.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ка-27 на Камчатке по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).
Обломки найдены на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка Елизовского района Камчатского края. По предварительным данным, пять находившихся на борту человек погибли.
В настоящее время прокладывается путь к месту происшествия с использованием альпинистского снаряжения.
По данным следствия, накануне вечером по плану боевой подготовки войсковой части 2151 вертолет поднялся в воздух, но приблизительно через 40 минут связь с экипажем оказалась потеряна. Незамедлительно были организованы поиски.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ка-27 на Камчатке по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).