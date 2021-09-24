У «запретки» липецкой колонии №2 задержан человек с марихуаной

Мужчина готовился к перебросу наркотиков на территорию колонии

На прилегающей территории к участку внешней запретной зоны колонии №2 был задержан гражданин, при досмотре которого было изъято три упакованных свертка с веществом зелёного цвета.



- После проведённой экспертизы выяснилось, что вещество является наркотическим, растительного происхождения – марихуаной, общим весом 152,1 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.



