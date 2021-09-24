Бывших полицейских осудили за взятку и покушение на сбыт наркотиков

Одного оштрафовали на 1,8 миллиона рублей, другого отправили на 11 лет в колонию строгого режима.

Вчера была рассмотрена апелляция на приговор Левобережного районного суда Липецка двоим бывшим полицейским, один из которых был признан виновным в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а другой — в получении взятки и в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием служебного положения в крупном размере.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, речь идёт ещё о событиях конца 2018-го года. 29 октября 2018 года два инспектора отдельного батальона ППСп УМВД России по городу Липецку в 400-х метрах от дома №2 Б на улице Ибаррури задержали двоих мужчин по подозрению в незаконном обороне наркотиков, но рапорт и протоколы не составили, а стали требовать 20 000 рублей за своё бездействие.



Примечательно, что один из полицейских заметил подозрительных мужчин совершенно случайно, проезжая по дороге в районе посёлка Заречье в свой выходной день. Но удивив двух выходивших из леса парней, он решил позвонить своему коллеге и вызвать его на «подмогу», а сам подошёл к парням и представился сотрудником «наркоконтроля». Парни сразу занервничали и признались, что приехали за дозой, но ничего не нашли. После этого начался спектакль. При досмотре у задержанных были обнаружены наркотики. Молодым людям в татуировках пригрозили, что могут доставить их в отдел и на сдачу анализов. Чтобы этого не произошло, в тот же день пойманные с поличным мужчины сняли в банкомате на улице Юбилейная 18 000 рублей и в салоне автомобиля передали деньги ППС-никам.



Но сразу после получения взятки один из инспекторов решил покопаться в телефоне задержанного и обнаружил сведения, давшие основания подозревать мужчин в незаконном сбыте наркотических средств — там было описание «закладок». Тогда сумму вымогаемой за свободу взяли решили увеличить уже до 200 000 рублей — мужчины согласились и на эту цифру, лишь бы избежать уголовной ответственности, но попросили «рассрочки».



7 ноября один из полицейских получил первый «транш» в 72 000 рублей, потом ещё 8 000 рублей полицейские забирали из тайника в банке из-под йогурта, 23 ноября — ещё 16 000 рублей, 4 декабря — ещё 30 000 рублей — в общей сложности полицейским-шантажистам было передано 136 000 рублей.



Кроме того, 4 декабря 2018 года один из полицейских на улице Фурманова в салоне автомобиля «БМВ Х3» склонил своих «спонсоров» сбыть 42,61 грамма наркотической смеси, а деньги передать ему, после чего сообщил одному из мужчин сведения о местонахождении тайника в районе улицы Лесопарковое хозяйство. Но реализовать эту задумку не удалось — преступная деятельность коллег-ППСников была выявлена и пресечена сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Липецкой области, тайник тоже обнаружили. Полицейских сразу уволили: один устроился администратором фитнес-клуба, другой - мастером общестроительных работ.



Суд приговорил одного из бывших полицейских к штрафу в размере 3 миллионов рублей с лишением права занимать должности государственной службы в системе правоохранительных органов России, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет, но с учетом того, что он более полугода содержался под стражей и домашним арестом, наказание штраф был уменьшен до 1,8 миллиона рублей.



Второй бывший полицейский получил 11 лет лишения свободы с лишением права занимать должности государственной службы в системе правоохранительных органов России, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 7 лет с отбыванием наказания в ИК строгого режима.