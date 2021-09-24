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сегодня, 11:37
В России введут контроль за производством воды от скважины до прилавка
С 1 декабря 2021 года в России стартует обязательная маркировка минеральной воды в системе «Честный знак».
Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) хотят создать систему апробации воды, чтобы контролировать производство на всех этапах — от скважины до поставки в магазины. О том, что стороны планируют подписать соответствующее соглашение о взаимодействии, сообщил представитель ЦРПТ, - передает РБК.
С 1 декабря 2021 года в России уже начнется обязательная маркировка минеральной воды в системе "Честный знак", оператором которой является ЦРПТ. С 1 марта 2022 года в обязательном порядке будут маркировать все остальные категории питьевой воды. Однако этот контроль распространяется только на уже готовую упакованную продукцию. Непосредственно добычу питьевой воды из скважин, которую лицензируют Роснедра, маркировка не затрагивает. Этот пробел и восполнит создаваемая система, своего рода аналог действующей для алкогольного рынка Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).
Единая система позволит соединить сведения о добыче природной воды с информацией о произведенном и упакованном товаре и прослеживать ее на всех этапах от скважины до потребителя, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
По его словам, покупатель благодаря новой системе получит возможность получить достоверные данные о происхождении воды в каждой конкретной бутылке — сейчас таких цифровых инструментов нет
Сбором данных будет заниматься ЦРПТ. Он будет агрегировать информацию из систем Роснедр и Росгеофонда в своей системе мониторинга за оборотом маркированных товаров. Единая система будет контролировать добычу и производство природной питьевой и минеральной воды, в том числе минеральных столовых, лечебно-столовых и лечебных вод, - рассказал представитель ЦРПТ.
Производитель упакованной воды будет обязан при вводе товара в оборот указать, из какой скважины и по каким документам получена природная вода. Это позволит определить, использовались ли посторонние источники при производстве вод. Если объемы произведенной воды будут превышать объемы добычи из указанных производителем скважин, это станет основанием для проверки, - отметил представитель ЦРПТ.
С 1 декабря 2021 года в России уже начнется обязательная маркировка минеральной воды в системе "Честный знак", оператором которой является ЦРПТ. С 1 марта 2022 года в обязательном порядке будут маркировать все остальные категории питьевой воды. Однако этот контроль распространяется только на уже готовую упакованную продукцию. Непосредственно добычу питьевой воды из скважин, которую лицензируют Роснедра, маркировка не затрагивает. Этот пробел и восполнит создаваемая система, своего рода аналог действующей для алкогольного рынка Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).
Единая система позволит соединить сведения о добыче природной воды с информацией о произведенном и упакованном товаре и прослеживать ее на всех этапах от скважины до потребителя, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
По его словам, покупатель благодаря новой системе получит возможность получить достоверные данные о происхождении воды в каждой конкретной бутылке — сейчас таких цифровых инструментов нет
Сбором данных будет заниматься ЦРПТ. Он будет агрегировать информацию из систем Роснедр и Росгеофонда в своей системе мониторинга за оборотом маркированных товаров. Единая система будет контролировать добычу и производство природной питьевой и минеральной воды, в том числе минеральных столовых, лечебно-столовых и лечебных вод, - рассказал представитель ЦРПТ.
Производитель упакованной воды будет обязан при вводе товара в оборот указать, из какой скважины и по каким документам получена природная вода. Это позволит определить, использовались ли посторонние источники при производстве вод. Если объемы произведенной воды будут превышать объемы добычи из указанных производителем скважин, это станет основанием для проверки, - отметил представитель ЦРПТ.