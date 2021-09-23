Клещи за неделю покусали в Липецкой области 88 человек

А всего от клещей пострадали уже 3354 человека.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились 3354 человек, из них 1235 детей (36,8%), что на 3,6% выше обращаемости аналогичного периода 2020 года.



За неделю в медицинские организации обратилось 88 человек, в том числе 36 детей.



В лабораториях изучили клещей от 91,3% обратившихся, из них 472 инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (15,3%), 137 возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (4,4%), 15 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,5%).



В 28,5% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 5,7% - на территории садоводческих товариществ, в 1,7% - парков, в 1% - кладбищ, в 63,1% – на территориях домовладений и приусадебных участков.