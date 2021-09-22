Происшествия

47 минут назад

В Липецке машина с украинскими номерами выехала на встречную полосу, два человека в больнице

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#ДТП
5

Сегодня в Липецке на улице Передельческая произошло ДТП.

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Липецкой области, в районе Аглофабрики 36-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» с украинскими госномерами выехал на полосу встречного движения, где машина столкнулась с «Ауди А4».

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В результате в «Ауди» пострадали 25-летняя и 30-летняя женщины. Их с места аварии забрали медики «Скорой помощи» ещё до приезда сотрудников ГИБДД.
1089
#ДТП
5

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