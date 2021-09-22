В Липецке отопления нет в десяти школах и двух детских садах

Пока отопление не включили, педагоги советуют родителям одевать детей потеплее.



Отопления также пока нет в двух детских садах Липецка, а всего в городе 67 дошкольных учреждений. В одном садике тепла нет по причине порыва на трассе, в другом завтра отопление включат (до этого были проблемы с системой).





Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, санитарными правилами и нормами установлены следующие допустимые величины температуры воздуха в помещениях: 21-24 градуса в игровых дошкольных групп, 22-24 градуса в игровых ясельных групп, 19-21 градус в спальнях всех групп в дошкольных учреждениях, 18-24 градуса в учебных кабинетах общеобразовательных организаций, 20-26 градуса в палатах лечебно-профилактических учреждений, 20-22 градуса в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья.







Специалистами Управления Роспотребнадзора усилен контроль за соблюдением гигиенических нормативов температуры воздуха в помещениях детских садов, школ, больниц, интернатов. В случае несоблюдения гигиенических нормативов можно обращаться в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области. Специалисты Роспотребнадзора проведут проверки с измерением температуры воздуха и при подтверждении фактов нарушений примут административные меры.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, из 67 школ Липецка в настоящее время отсутствует отопление в десяти школах, в двух из них по причине порыва на трассе.В остальных школах отопление подаётся поэтапно, до конца недели тепло должно прийти во все школы. Пока отопление не включили, педагоги советуют родителям одевать детей потеплее.