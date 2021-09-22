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В Липецке отопления нет в десяти школах и двух детских садах

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#дети #школа #детский сад
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В Липецке отопления нет в десяти школах и двух детских садах

Пока отопление не включили, педагоги советуют родителям одевать детей потеплее.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, из 67 школ Липецка в настоящее время отсутствует отопление в десяти школах, в двух из них по причине порыва на трассе.

В остальных школах отопление подаётся поэтапно, до конца недели тепло должно прийти во все школы. Пока отопление не включили, педагоги советуют родителям одевать детей потеплее.

Отопления также пока нет в двух детских садах Липецка, а всего в городе 67 дошкольных учреждений. В одном садике тепла нет по причине порыва на трассе, в другом завтра отопление включат (до этого были проблемы с системой).

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, санитарными правилами и нормами установлены следующие допустимые величины температуры воздуха в помещениях: 21-24 градуса в игровых дошкольных групп, 22-24 градуса в игровых ясельных групп, 19-21 градус в спальнях всех групп в дошкольных учреждениях, 18-24 градуса в учебных кабинетах общеобразовательных организаций, 20-26 градуса в палатах лечебно-профилактических учреждений, 20-22 градуса в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Специалистами Управления Роспотребнадзора усилен контроль за соблюдением гигиенических нормативов температуры воздуха в помещениях детских садов, школ, больниц, интернатов. В случае несоблюдения гигиенических нормативов можно обращаться в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области. Специалисты Роспотребнадзора проведут проверки с измерением температуры воздуха и при подтверждении фактов нарушений примут административные меры. 
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#дети #школа #детский сад
3

Комментарии (5)

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Нонка

10 минут назад
Гостья, согласна на все 100. Несколько дней похолодание и все зпныли. Потом будут ныть, что за отопление сумма космическая.
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Гостья

15 минут назад
Помешались на отоплении.Только жара ушла ,на улице тепло.Раньше люди закаленнее были и не болели.Подадут тепло и все квартиры будут с открытыми окнами,будем воздух в городе нагревать.
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МЕНОДЖЕРЫ рулят.

26 минут назад
Раньше вовсе детские учреждения впервую очередь подевались отопление и так же выключатель в последнию очередь. Вот что значит отчетность и по 2 раза делать гедровлические испытания. Что после включения рвутся уже испытание трубы.
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Ага

32 минуты назад
В школе то дали, а вот дома с отоплением глухо
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...

55 минут назад
... все лето и осень прорывы с порывами, это просто позор какой то.
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