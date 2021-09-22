Общество
сегодня, 16:37
В Липецке отопления нет в десяти школах и двух детских садах
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Пока отопление не включили, педагоги советуют родителям одевать детей потеплее.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, из 67 школ Липецка в настоящее время отсутствует отопление в десяти школах, в двух из них по причине порыва на трассе.
В остальных школах отопление подаётся поэтапно, до конца недели тепло должно прийти во все школы. Пока отопление не включили, педагоги советуют родителям одевать детей потеплее.
В остальных школах отопление подаётся поэтапно, до конца недели тепло должно прийти во все школы. Пока отопление не включили, педагоги советуют родителям одевать детей потеплее.
Отопления также пока нет в двух детских садах Липецка, а всего в городе 67 дошкольных учреждений. В одном садике тепла нет по причине порыва на трассе, в другом завтра отопление включат (до этого были проблемы с системой).
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, санитарными правилами и нормами установлены следующие допустимые величины температуры воздуха в помещениях: 21-24 градуса в игровых дошкольных групп, 22-24 градуса в игровых ясельных групп, 19-21 градус в спальнях всех групп в дошкольных учреждениях, 18-24 градуса в учебных кабинетах общеобразовательных организаций, 20-26 градуса в палатах лечебно-профилактических учреждений, 20-22 градуса в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Специалистами Управления Роспотребнадзора усилен контроль за соблюдением гигиенических нормативов температуры воздуха в помещениях детских садов, школ, больниц, интернатов. В случае несоблюдения гигиенических нормативов можно обращаться в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области. Специалисты Роспотребнадзора проведут проверки с измерением температуры воздуха и при подтверждении фактов нарушений примут административные меры.
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Нонка
Гостья
МЕНОДЖЕРЫ рулят.
Ага
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