Общество

сегодня, 14:52

В Липецкой области 73,7% проверенных детских площадок потенциально опасны

17 542
#детская площадка #дети
1
В Липецкой области 73,7% проверенных детских площадок потенциально опасны

Наш регион на четвёртом месте в «антирейтинге».

Как сообщает ОНФ, активисты Народного фронта проверили 2,1 тысячи детских и/или спортивных объектов в 572 городах России. Треть проверенных объектов признаны опасными: 470 детских и 226 спортивных площадок.

Наиболее распространенными проблемами являются сломанные скамейки, отсутствие ограждения, сгнившие металлические элементы, сломанные детские качели, торчащая арматура, существенные неровности, ненадежное крепление конструкций, посторонние элементы на территории площадки, мусор, аварийные деревья.

Эксперты ОНФ составили ТОП 5 регионов, в которых выявлен самый высокий процент из числа проверенных площадок, представляющих потенциальную опасность для детей: первое место заняла Брянская область с 85,7% потенциально опасных площадок, второе -Хабаровский край с 83,9%, третье - республика Адыгея с 75%, четвёртое - Липецкая область с 73,7%, замыкает «антирейтинг» Волгоградская область с 70% потенциально опасных площадок.

ОНФ направил письма в адрес муниципальных органов власти с запросом информации о собственнике объекта и паспорте безопасности. Также местной власти передали реестр потенциально опасных площадок с перечнем выявленных замечаний и недостатков. В планах - проведение экспертных совещаний с участием прокуратуры, органов власти и родительского сообщества, где по каждому объекту мы будем требовать обеспечения безопасности для детей.

В ОНФ отмечают, что у каждой игровой площадки должен иметься паспорт безопасности – документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, а также сведения о сертификации и утилизации изделия. Те площадки, которые были построены до 2005 года, и не имели паспортов, должны были быть реконструированы, чтобы соответствовать нормам безопасности. Обязателен и ежегодный основной осмотр площадок, результаты которого фиксируются в специальном акте. Вся документация на оборудование площадки, включая паспорт, графики проведения осмотров, журналы и акты осмотров, должна храниться у владельца данной площадки.
17 542
#детская площадка #дети
1

Комментарии (17)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Дошкольник 32 годика)

12 минут назад
В моем детстве абсолютно все площадки соответствовали нормам!!! Раньше, набил шишку - стал умнее. Сейчас, набил шишку - побежал к мамкиной титьке, а завтра к психологу.
ответить

Сильвер

19 минут назад
Коммунист, теперь знаю. Раньше видел, названия не знал просто. С виду - хрень какая - то.
ответить

Коммунист

46 минут назад
Сильвер, в чём вопрос? Не знаешь что такое "норка для барсука"? )))
ответить

Роман

51 минуту назад
.., Это ты успокойся .
ответить

Берия

53 минуты назад
.., И Манеж легкоатлетический ,гремел на весь Союз, по твоему тоже КПРФ снесли , или всё таки члены нынешней.
ответить

Интересно

53 минуты назад
Брежнев, те же кто и сейчас ! Забыл что ли ,в 2001 году ,Я первый позвонил Бушу !
ответить

Берия

53 минуты назад
.., И Манеж легкоатлетический ,гремел на весь Союз, по твоему тоже КПРФ снесли , или всё таки члены нынешней.
ответить

Сильвер

54 минуты назад
Коммунист, "...норки для барсука"??? Мама, не горюй...
ответить

Брежнев

56 минут назад
.., 20 лет назад кто был у власти? Безграмотный. Или жертва ЕГ.
ответить

Юрий

58 минут назад
Вот и результат 20лет. Теперь еще 5. Привет Едру с 49%
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Путешествие «Из Грязи в Князи» завершилось на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
#туризм
Путешествие «Из Грязи в Князи» завершилось на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

46 минут назад

Общество
Бензовоз догнал «ВАЗ-2112» под Липецком
5
Бензовоз догнал «ВАЗ-2112» под Липецком

сегодня, 13:32

Общество
Отключение газа многодетной семье стало поводом для доследственной проверки
#газ #многодетная семья
27
Отключение газа многодетной семье стало поводом для доследственной проверки

сегодня, 12:55

Общество
Липчанку обокрали дважды за день
#кража #кошелек
3
Липчанку обокрали дважды за день

сегодня, 12:17

Общество
Педагог гимназии №12 представит Липецк на конкурсе «Учитель года России» в Ростове-на-Дону
#учитель #школа
8
Педагог гимназии №12 представит Липецк на конкурсе «Учитель года России» в Ростове-на-Дону

сегодня, 12:08

Общество
Фотоконкурс «Видеть» стартует в регионе
#фкр
Фотоконкурс «Видеть» стартует в регионе

сегодня, 11:30

Общество