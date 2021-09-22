Общество
сегодня, 14:52
В Липецкой области 73,7% проверенных детских площадок потенциально опасны
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Наш регион на четвёртом месте в «антирейтинге».
Как сообщает ОНФ, активисты Народного фронта проверили 2,1 тысячи детских и/или спортивных объектов в 572 городах России. Треть проверенных объектов признаны опасными: 470 детских и 226 спортивных площадок.
Наиболее распространенными проблемами являются сломанные скамейки, отсутствие ограждения, сгнившие металлические элементы, сломанные детские качели, торчащая арматура, существенные неровности, ненадежное крепление конструкций, посторонние элементы на территории площадки, мусор, аварийные деревья.
Эксперты ОНФ составили ТОП 5 регионов, в которых выявлен самый высокий процент из числа проверенных площадок, представляющих потенциальную опасность для детей: первое место заняла Брянская область с 85,7% потенциально опасных площадок, второе -Хабаровский край с 83,9%, третье - республика Адыгея с 75%, четвёртое - Липецкая область с 73,7%, замыкает «антирейтинг» Волгоградская область с 70% потенциально опасных площадок.
ОНФ направил письма в адрес муниципальных органов власти с запросом информации о собственнике объекта и паспорте безопасности. Также местной власти передали реестр потенциально опасных площадок с перечнем выявленных замечаний и недостатков. В планах - проведение экспертных совещаний с участием прокуратуры, органов власти и родительского сообщества, где по каждому объекту мы будем требовать обеспечения безопасности для детей.
В ОНФ отмечают, что у каждой игровой площадки должен иметься паспорт безопасности – документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, а также сведения о сертификации и утилизации изделия. Те площадки, которые были построены до 2005 года, и не имели паспортов, должны были быть реконструированы, чтобы соответствовать нормам безопасности. Обязателен и ежегодный основной осмотр площадок, результаты которого фиксируются в специальном акте. Вся документация на оборудование площадки, включая паспорт, графики проведения осмотров, журналы и акты осмотров, должна храниться у владельца данной площадки.
Наиболее распространенными проблемами являются сломанные скамейки, отсутствие ограждения, сгнившие металлические элементы, сломанные детские качели, торчащая арматура, существенные неровности, ненадежное крепление конструкций, посторонние элементы на территории площадки, мусор, аварийные деревья.
Эксперты ОНФ составили ТОП 5 регионов, в которых выявлен самый высокий процент из числа проверенных площадок, представляющих потенциальную опасность для детей: первое место заняла Брянская область с 85,7% потенциально опасных площадок, второе -Хабаровский край с 83,9%, третье - республика Адыгея с 75%, четвёртое - Липецкая область с 73,7%, замыкает «антирейтинг» Волгоградская область с 70% потенциально опасных площадок.
ОНФ направил письма в адрес муниципальных органов власти с запросом информации о собственнике объекта и паспорте безопасности. Также местной власти передали реестр потенциально опасных площадок с перечнем выявленных замечаний и недостатков. В планах - проведение экспертных совещаний с участием прокуратуры, органов власти и родительского сообщества, где по каждому объекту мы будем требовать обеспечения безопасности для детей.
В ОНФ отмечают, что у каждой игровой площадки должен иметься паспорт безопасности – документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, а также сведения о сертификации и утилизации изделия. Те площадки, которые были построены до 2005 года, и не имели паспортов, должны были быть реконструированы, чтобы соответствовать нормам безопасности. Обязателен и ежегодный основной осмотр площадок, результаты которого фиксируются в специальном акте. Вся документация на оборудование площадки, включая паспорт, графики проведения осмотров, журналы и акты осмотров, должна храниться у владельца данной площадки.
17 542
Комментарии (17)
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Дошкольник 32 годика)
Сильвер
Коммунист
Роман
Берия
Интересно
Берия
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Брежнев
Юрий