Пациенты ковидного отделения пожаловались на течь с потолка, в больнице уверяют: проблему решили

В межэтажном пространстве лопнула труба.

В редакцию GOROD48 обратились пациенты и родственники больных ковидного отделения Елецкой городской больницы №1 им. Н.А.Семашко.



- В инфекционной палате на третьем этаже находятся больные с ковидной пневмонией в средне-тяжелом и тяжелом состоянии, - говорится в обращении в редакцию. - Главная задача системы здравоохранения сейчас оказывать минимальную необходимую медицинскую помощь заболевшим COVID-19. Люди, находящиеся на лечении, прекрасно это понимают, и терпят все неудобства, не жалуются. Однако четыре дня с потолка палаты капала вода, в палате высокая влажность, отваливающаяся от сырости штукатурка. Всё это может усугубить и без того тяжёлое состояние больных. Санитарки инфекционного отделения делают что могут, подставляют ведра и тряпки под капающую с потолка воду. Но данная ситуация недопустима для больных людей нуждающихся в специальных условиях. На горячей линии управления здравоохранения области только посочувствовали и дали телефон главного врача больницы Вадима Петрова, который видимо не желает отвечать на звонки с незнакомых номеров...



Дозвониться по контактному телефону сотового телефона для связи с гражданами главного врача Елецкой городской больницы №1 им. Н.А.Семашко Вадима Петрова нам тоже не удалось, но по вполне объективным причинам: Вадим Петров находится в Санкт-Петербурге на обучении.



В обращении читателей также говорилось о том, что в больнице до сих пор нет отопления, а речь идёт о пациентах, которые находятся на кислородной поддержке. Но в больнице последние два утверждения полностью опровергли. Как рассказала GOROD48 заместитель главного врача по лечебной работе Елецкой городской больницы №1 им. Н.А.Семашко Валентина Сафонова, отопление в ковидном отделении дали ещё в понедельник, и пока это единственное отделение в елецкой больнице, где есть тепло. Кроме того, в палате, о которой идёт речь, находятся ковидные пациенты, которые не нуждаются в кислородной поддержке. Всего в ней лежат шесть человек.



А вот факт течи с потолка в больнице признали.



- Да, в больнице все в курсе, обращение с жалобой на течь в палате на третьем этаже было, вчера на месте побывали технические службы и всё устранили, но ранее накопившаяся между перекрытиями вода пока ещё стекает, - рассказала заместитель главного врача по лечебной работе Елецкой городской больницы №1 им. Н.А.Семашко Валентина Сафонова. - Что произошло? Что-то в системе, в трубах. Мы вскрыли кабинет выше — но там всё было нормально, сейчас воду перекрыли, но то, что накопилось, пока стекает.



Как рассказала GOROD48 куратор инфекционного госпиталя Елецкой городской больницы №1 им. Н.А.Семашко Ирина Овсянникова, течь началась с потолка в палате на третьем этаже, и вчера с обходом в ней побывал начальник хозяйственного отдела Дмитрий Тельных.



- В палате над ними на четвёртом этаже ничего не течёт, но краны на всякий случай всё равно перекрыли, - сказала Ирина Овсянникова. - Потекла сантехника в перекрытии потолка. Это не реанимация, это палата с обычными ковидными пациентами. И течёт не над кроватями, не над пациентами, а рядом с санузлом. Началось это в ночь, и вчера утром мы уже работали над решением проблемы. Дежурная смена сразу передала информацию о течи старшей медсестре, и мы вызвали сантехников, сам начальник хозчасти вчера приходил — поверьте, мы решаем проблему. Но то, что где-то в между перекрытий в потолках накопилось — оно должно стечь, и там не течёт ливнем — капает просто с потолка.



- Тазики стоят?



- Мы поставили. А как же? На пол пусть капает? Там стоит ведро. Вчера ещё всё было перекрыто, сегодня продолжились ремонтные работы.



По словам Ирины Овсянниковой, с больными тоже пообщались и попросили их потерпеть до момента устранения коммунальной проблемы.



Как сообщила GOROD48 начальник отдела жалоб и обращений граждан Управления здравоохранения Липецкой области Татьяна Толмачева, к ним на течь с потолка в ковидной палате Елецкой городской больницы №1 им. Н.А.Семашко не жаловались.



По словам начальника отдела материально-технического обеспечения Управления здравоохранения Липецкой области Светланы Кораблиной, по Елецкой городской больнице №1 им. Н.А. Семашко в последнее время возникала только одна течь — речь шла о течи крыши в пищеблоке больницы, и на её ремонт уже выделены средства.