Фотоконкурс «Видеть» стартует в регионе

Воплотить красоту нашей области в фотографии приглашают ФКР Липецкой области и ОБУ «Управление градостроительства Липецкой области». 22 сентября стартует первый фотоконкурс «Видеть».

Участниками могут стать как фотографы-профессионалы, так и фотографы-любители, неравнодушные к прошлому, настоящему и будущему своей малой родины.

«Конкурс организован для всех, кто любит свой город и кому небезразлично будущее малой родины. Мы бы очень хотели видеть самые разные фотографии на конкурсе – архитектурные объекты и композиции, уютные городские кадры и просто ваши любимые места», - отметила руководитель областного учреждения «Управление градостроительства Липецкой области» Виктория Катасонова.

Конкурс пройдёт в трёх номинациях:

«Оглянись в прошлое»: улицы, дома, их элементы, имеющие архитектурную и культурную составляющую и отражающие исторический облик Липецкой области.

«Открой настоящее»: моменты текущей жизни населённых пунктов области - жители домов и люди, которые обеспечивают проживание (дворники, рабочие и т.д.), сами многоквартирные дома.

«Посмотри в будущее»: многоквартирные дома, которые находятся в стадии ремонта, рабочие в процессе выполнения работ, недавно отремонтированные дома, новостройки.

«Мы ждём от участников активности и красивых фотографий, в том числе и тех домов, где в данный момент идет капитальный ремонт, ведь помимо качества при проведении работ мы большое значение уделяем эстетической составляющей», - прокомментировала генеральный директор ФКР Липецкой области Елена Бабикова.

Для участия необходимо:

• прислать фотографию в формате JPG размером 1500 пикселей по большей стороне на почту photo@fkr48.ru;

• все фотографии должны быть подписаны: ФИО автора, тема, название фотографии, контактные данные участника, а также место, где было сделано фото.

Работы принимаются с 22 сентября по 12 октября 2021 г. включительно.

Кроме того, липчане могут принять участие в «Инстаграмм-конкурсе». Участники должны будут опубликовать пост и сторис в своем личном аккаунте с фотографией из тем 1-3. В посте и сторис участника должен быть отмечен аккаунт @kapremont48 и ОБУ «Управление градостроительства ЛО» @gradlip_48. Еще пару условий: подписка на эту страницу обязательна, а страница самого участника должна быть открыта на период конкурса.

Победители конкурса будут определяться в каждой тематической категории, каждый из них получит подарочный сертификат в магазин электроники. Изначально среди работ жюри будут отобраны лучшие, которые будут выставлены на суд липчан. В аккаунтах @kapremont48 и @gradlip_48 с помощью народного голосования будут определены победители. Кроме того, 30 работ будут представлены на фотовыставке, которая состоится 20 октября в сквере у Комсомольского пруда.