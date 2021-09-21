В поселке Матырском и в Диком отключат холодную воду

22 сентября с 09:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 10, 10а, 10/2, 54, 65 по улице Елецкой, а также в зданиях детского сада (улица Елецкая, 8а) и школы (улица Елецкая, 63), №№ 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55 по улице Студеновской, № 2 по улице Карьерной, № 1а по улице 9 Января, а также в частном секторе улиц Елецкой, 9 Января, Карьерной, Лескова, Павлова – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке улицы 9 Января.



С 10:00 до 17:00 из-за ремонта запорной арматуры на улице Энергостроителей не будет холодной воды в поселке Матырском: в домах № 16 по улице Виноградной, № 5а по улице Уральской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 16, 17а, 17б, 22, 23, 23а по улице Энергостроителей, № 1 в Каштановом переулке, а также в частном секторе улиц Надежды, Сливовой, Абрикосовой, Полунина, Ануфриева, Бахаева, Басинского, Уральской, Кавказской, переулка Каштанового. Кроме того, может быть снижено давление подачи холодной воды в поселках Дачном и Новой Жизни.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся потребители домов №№ 15, 17, 19, 21 по проспекту 60 лет СССР из-за устранения утечки на водоводе.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе Дикого – на улицах Депутатской, Верхней, Володарского, Воровского, Чкалова, Даргомыжского, переулка Вишневого – из-за устранения утечки на водоводе на участке улицы Володарского.



С 10:00 до 20:00 ЛГЭК временно отключит холодную воду для работ по заявке юридического лица (улица Фрунзе, 6а) в домах №№ 4, 4а, 5, 7, 7а, 8, 10, 12 по улице Фрунзе.



Подвоз питьевой воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 09:00 до 16:00 в связи с переходом на зимний режим работы будут снижены параметры горячей воды в домах №№ 5, 8 по улице Исполкомовской, №№ 5, 8, 8а, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10а, 12а, 13, 13а, 21, 22, 24 по улице Ударников, №№ 18, 19, 20, 21, 22 по улице Ново-Весовой, №№ 1а, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 2а, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 7, 8, 9 по улице Детской, №№ 10а, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 23а по улице Юношеской, №№ 5, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 10а, 11, 12а, 13, 20а, 21, 22 по улице Ударников, №№ 2, 2а, 4, 7 по улице Геологической, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 5 по улице Металлистов, №№ 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31 по улице Ангарской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном.



С 10:00 до 14:00 для ремонтных работ на сетях котельной «Подгорное» отключат горячую воду в Подгорном – в домах №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 по улице Крайней.



С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях не будет электричества в частном секторе улицы 9 Января, также с 09:00 до 17:00 обесточат частный сектор улиц Калинина, Радиаторной, а также переулка Радиаторного.

