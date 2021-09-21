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ЕСПЧ назвал Россию ответственной за смерть Литвиненко

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#Литвиненко #ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека назвал Россию ответственной за смерть экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) утверждает, что Россия не предоставила достаточных доказательств о непричастности к смерти экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании и должна выплатить более €100 тысяч компенсации его вдове Марии Картер, - сообщается в постановлении суда.

ЕСПЧ полагает, что Россия не провела эффективного расследования и не обеспечила привлечения к ответственности Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которых британские следователи назвали исполнителями убийства. Суд также не принял ходатайство российской стороны, которая призывала не полагаться на выводы британских следователей, и посчитал, что они соответствуют критериям "независимости и прозрачности", - передает ТАСС.

Суд признал нарушение прав по статье 2 ("Право на жизнь") Европейской конвенции по правам человека.

"Суд постановил, что Россия должна выплатить заявителю €100 тыс. в качестве компенсации морального ущерба и возместить судебные издержки в размере €22,5 тыс. Он также отклонил требование заявителя о дополнительных "штрафных" компенсациях", - говорится в решении.

В Кремле решение назвали голословным и подчеркнули, что не готовы прислушаться к нему, - передает РИА Новости.

Получивший убежище в Великобритании Александр Литвиненко умер в Лондоне 23 ноября 2006 года. По данным экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием, но обстоятельства его смерти до сих пор не установлены и вызывают споры. В представленном в январе 2016 года в Лондоне докладе по итогам так называемого публичного расследования смерти Литвиненко утверждалось о якобы имевшей место причастности к его смерти России, а россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун названы исполнителями убийства. В РФ считают, что действия Великобритании по расследованию "дела Литвиненко" имеют политическую подоплеку.
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#Литвиненко #ЕСПЧ

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