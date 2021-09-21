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Женщина умерла во время перелёта из Антальи в Екатеринбург

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Самолет экстренно сел в Сочи из-за смерти пассажирки

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из Антальи в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Сочи из-за смерти пассажирки на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

После того как у пассажирки ухудшилось самочувствие, командир рейса принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Сочи. Первую медицинскую помощь женщине оказывали члены экипажа и врач из числа пассажиров, однако она умерла до прибытия в аэропорт.

"В настоящее время воздушное судно ожидает отправки после завершения всех необходимых процедур с умершим пассажиром", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе аэропорта Сочи уточнили, что скончалась пассажирка 1959 года рождения из города Курган.
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