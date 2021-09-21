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сегодня, 13:04
Женщина умерла во время перелёта из Антальи в Екатеринбург
Самолет экстренно сел в Сочи из-за смерти пассажирки
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из Антальи в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Сочи из-за смерти пассажирки на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
После того как у пассажирки ухудшилось самочувствие, командир рейса принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Сочи. Первую медицинскую помощь женщине оказывали члены экипажа и врач из числа пассажиров, однако она умерла до прибытия в аэропорт.
"В настоящее время воздушное судно ожидает отправки после завершения всех необходимых процедур с умершим пассажиром", - добавили в пресс-службе.
В пресс-службе аэропорта Сочи уточнили, что скончалась пассажирка 1959 года рождения из города Курган.
После того как у пассажирки ухудшилось самочувствие, командир рейса принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Сочи. Первую медицинскую помощь женщине оказывали члены экипажа и врач из числа пассажиров, однако она умерла до прибытия в аэропорт.
"В настоящее время воздушное судно ожидает отправки после завершения всех необходимых процедур с умершим пассажиром", - добавили в пресс-службе.
В пресс-службе аэропорта Сочи уточнили, что скончалась пассажирка 1959 года рождения из города Курган.