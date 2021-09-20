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58 минут назад
Путин продлил специальные экономические санкции в отношении западных стран до конца 2022 года
Президент РФ Владимир Путин продлил на 2022 год действие отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении России, - следует из указа главы государства "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ", размещенного на официальном портале правовой информации.
Правительству РФ поручено обеспечить осуществление мер по реализации данного указа российского, а при необходимости внести предложения, которые касаются изменения срока действия указанных контрсанкций.
Данный Указ вступает в силу со дня его подписания, с 20 сентября 2021 года.
10 сентября Совет Евросоюза продлил до 15 марта 2022 года индивидуальные санкции против ряда россиян. Действие рестрикций продлено в отношении якобы ответственных за угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
В марте 2014 года Евросоюз, США и ряд других стран ввели санкции против России.
В 2015 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» против России. В перечень вошли 388 физлиц и 105 юрлиц, после чего он неоднократно расширялся.
В ответ на санкции Запада РФ создала аналогичный список лиц, въезд которых в страну объявлен нежелательным. Также Москва ввела ряд специальных экономических мер. С 2014 года действует эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия из ряда стран Запада, а через год он был расширен и в него вошла Украина.
В июне 2018 года президент РФ подписал закон о контрсанкциях, который допускает введение запрета или ограничения на ввоз и вывоз продукции. Ограничительные меры не распространяются на жизненно необходимые товары, например лекарства, - пишут "Известия".
Правительству РФ поручено обеспечить осуществление мер по реализации данного указа российского, а при необходимости внести предложения, которые касаются изменения срока действия указанных контрсанкций.
Данный Указ вступает в силу со дня его подписания, с 20 сентября 2021 года.
10 сентября Совет Евросоюза продлил до 15 марта 2022 года индивидуальные санкции против ряда россиян. Действие рестрикций продлено в отношении якобы ответственных за угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
В марте 2014 года Евросоюз, США и ряд других стран ввели санкции против России.
В 2015 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» против России. В перечень вошли 388 физлиц и 105 юрлиц, после чего он неоднократно расширялся.
В ответ на санкции Запада РФ создала аналогичный список лиц, въезд которых в страну объявлен нежелательным. Также Москва ввела ряд специальных экономических мер. С 2014 года действует эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия из ряда стран Запада, а через год он был расширен и в него вошла Украина.
В июне 2018 года президент РФ подписал закон о контрсанкциях, который допускает введение запрета или ограничения на ввоз и вывоз продукции. Ограничительные меры не распространяются на жизненно необходимые товары, например лекарства, - пишут "Известия".