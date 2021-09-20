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Учения воздушно-космических сил прошли в небе над Липецкой областью

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#авиацентр #учения
Учения воздушно-космических сил прошли в небе над Липецкой областью

Боевые самолеты отрабатывали дозаправку в воздухе ночью и днем

Экипажи оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил отработали полеты с дозаправкой в Липецкой области, сообщает телеканал «Звезда».

Летный состав истребителей Су-35 и Су-30СМ, бомбардировщиков Су-34 и Су-24М отработали наиболее сложный элемент летной подготовки одиночно, а также в составе пары. Полеты проходили днем и ночью.

Дозаправка в воздухе проходила на высотах около шести тысяч метров на скорости около 600 километров в час на расстоянии менее 20 метров между ударными самолетами и воздушными танкерами Ил-78.

В ночное время дозаправка выполнялась с использованием дополнительного освещения, которое было установлено как на самолет-заправщик, так и на заправляемое судно.

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#авиацентр #учения

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