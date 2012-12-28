57-летний мужчина напал на сожительницу со сковородкой на глазах двоих собутыльников

Уголовное дело по семейному конфликту, который разыгрался 16 февраля этого года в деревне Александровка, передано в суд.

В Долгоруковском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины, который обвиняется в нападении на сожительницу с металлической сковородкой.Мужчина и женщина сожительствуют с 2021 года. 15 января 2024 года женщина уехала в другую деревню в гости к своему отчиму. А когда утром 16 января вернулась, сожитель был дома на кухне в компании двоих собутыльников: двоюродного брата и знакомого.Женщина тоже села за стол выпивать, но в процессе начала ссориться с сожителем. По версии следствия, в ответ мужчина подошел к своей гражданской жене и стал бить её кулаками по рукам и спине. Один из собутыльников начал заступаться за женщину, и побои сменил мат в её адрес. Но в какой-то момент мужчина снова сильно разозлился, подошел к газовой плите, взял в руки металлическую сковородку и ударил ей по лбу сидевшей в кресле женщине. А потом разъярённый сожитель схватил керамическую раковину и бросил её на пол.У женщины потекла по лицу кровь — но сознание она не потеряла. Сожитель испугался и стал обрабатывать ей рану перекисью водорода. Его собутыльники в этот момент решили от греха подальше ретироваться.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 16 января женщина в полицию обращаться не стала. Так решила, потому что и сама была пьяна. Но спустя две недели — 30 января сожители снова поругались, после чего женщина ушла из дома и через несколько часов мужчина узнал от полицейских, что его сожительница обратилась с заявлением в полицию о том, что он ударил её сковородкой — она в тот же день была изъята с места происшествия.У женщины осталась рана на лбу, после заживления которой остался шрам.В ходе следствия мужчина полностью признал вину. Перед сожительницей он извинился: сейчас мужчина и женщина уже помирились, претензий потерпевшая не имеет.Тем не менее, мужчину ждёт суд по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Санкция статьи — до 2 лет лишения свободы.