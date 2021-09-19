В Липецкой области выявлено 206 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за сутки

С начала эпидемии в Липецкой области COVID-19 диагностирован у 50 639 жителей региона.

За последние сутки в Липецкой области выявлено 206 случаев COVID-19, выздоровел 101 пациент, восемь человек скончались. Всего с начала эпидемии COVID-19 в Липецкой области по данным ресурса стопкоронавирус.рф было диагностировано 50 639 случаев, 44 213 человек успешно завершили лечение, умерли - 1 562.



За последние сутки в России выявлено 20 174 случая COVID-19, нарастающим итогом зарегистрировано 7 274 928 случаев, число выписанных пациентов выросло до 6 498 682.



За последние сутки подтверждено 793 летальных исхода с коронавирусом. Летальных случаев за все время: 198 218.

