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В Липецкой области выявлено 206 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за сутки

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#коронавирус #статистика
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В Липецкой области выявлено 206 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за сутки

С начала эпидемии в Липецкой области COVID-19 диагностирован у 50 639 жителей региона.

За последние сутки в Липецкой области выявлено 206 случаев COVID-19, выздоровел 101 пациент, восемь человек скончались. Всего с начала эпидемии COVID-19 в Липецкой области по данным ресурса стопкоронавирус.рф было диагностировано 50 639 случаев, 44 213 человек успешно завершили лечение, умерли - 1 562.

За последние сутки в России выявлено 20 174 случая COVID-19, нарастающим итогом зарегистрировано 7 274 928 случаев, число выписанных пациентов выросло до 6 498 682.

За последние сутки подтверждено 793 летальных исхода с коронавирусом. Летальных случаев за все время: 198 218.
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#коронавирус #статистика
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Комментарии (2)

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кит

29 минут назад
У вируса тоже есть свои фазы развития.Сначала он усиливается,потом ослабевает! Если я маску можно сказать и не носил,то вирус не такой уж и приставучий! Раз я еще живой!Тьфу-тьфу!Чтобы не сглазить!
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Вообще то

47 минут назад
ИДЕТ рост, а по другому быть не может. Не достаточна профилактики. Ждем следующий уровень -300.
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