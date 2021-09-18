Происшествия

8 минут назад

Интернет-кабель загорелся в подъезде липецкой многоэтажки

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#пожар #огонь

Пострадала внутренняя отделка подъезда.

Вчера в 19:05 на пульт пожарных поступил сигнал о возгорании в доме №22 по улице Меркулова. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в первом подъезде многоэтажки загорелся интернет-кабель. На место вызова прибыли четыре отделения. Огонь уничтожил один погонный метр самого кабеля и один квадратный метр отделки подъезда.

Кроме того, за прошедшие сутки в регионе произошло несколько пожаров, где пострадало имущество. Так, на улице Октябрьской в селе Красное сгорел сарай, в квартире дома №5 по улице Водопьянова огонь уничтожил три квадратных метра отделки, в СНТ «Тракторостроитель-1» сгорели садовый домик и гараж вместе с грузовым автомобилем. Еще один гараж возле дома № 7/2 по улице Терешковой пострадал от огня, там сгорели вещи.

А в Воловском районе загорелась трава на участке площадью в 100 квадратных метров.




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#пожар #огонь

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