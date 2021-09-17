В России
57 минут назад
Правила проезда по платным дорогам изменят
Пользователи платных дорог в России смогут проехать по ним бесплатно или вернуть деньги, если услуга оказана не в полном объеме. Об этом сообщается в новых правилах проезда по платным трассам, разработанных Минтрансом пишет «Коммерсантъ».
В документе говорится, что при обнаружении «недостатка платной услуги» или при оказании ее не в полном объеме, водитель имеет право требовать «безвозмездного оказания услуги», либо «соразмерного уменьшения стоимости услуг», либо «возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг».
В пояснительной записке не сказано, в каких ситуациях будет применяться такая норма. Эксперты утверждают, что речь идет, например, о случаях, когда водитель не может двигаться с максимально разрешенной скоростью из-за того, что проезжая часть не почищена от снега или из-за бездействия оператора дороги возникла пробка.
При этом автовладельцам с «просроченной задолженностью» по оплате проезда откажут в проезде по любым платным трассам. Иными словами, если водитель задолжал оператору Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, то его не пустят и на М4.
Проект новых «правил оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автодорогам федерального значения» разработан Минтрансом и проходит «регламентные процедуры».
В документе говорится, что при обнаружении «недостатка платной услуги» или при оказании ее не в полном объеме, водитель имеет право требовать «безвозмездного оказания услуги», либо «соразмерного уменьшения стоимости услуг», либо «возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг».
В пояснительной записке не сказано, в каких ситуациях будет применяться такая норма. Эксперты утверждают, что речь идет, например, о случаях, когда водитель не может двигаться с максимально разрешенной скоростью из-за того, что проезжая часть не почищена от снега или из-за бездействия оператора дороги возникла пробка.
При этом автовладельцам с «просроченной задолженностью» по оплате проезда откажут в проезде по любым платным трассам. Иными словами, если водитель задолжал оператору Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, то его не пустят и на М4.
Проект новых «правил оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автодорогам федерального значения» разработан Минтрансом и проходит «регламентные процедуры».