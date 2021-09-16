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50 минут назад

В окружении ушедшего на самоизоляцию президента РФ несколько десятков заболевших коронавирусом

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#коронавирус #Путин #самоизоляция

В окружении ушедшего на самоизоляцию президента России Владимира Путина коронавирусом заболели несколько десятков человек.

Президент РФ Владимир Путин объяснил своё решение несколько дней соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.

В работе саммита ОДКБ в Душанбе Владимир Путин участвует по видеосвязи. Приветствуя коллег, он извинился, что не смог приехать и увидеть всех очно, и рассказал об обстоятельствах своего ухода на самоизоляцию, - передает РБК.

"Вы знаете, что, к сожалению, я вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два — несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", — отметил глава российского государства, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ.

Путин отметил, что Россия заинтересована в обсуждении, пусть и дистанционно, ключевых задач, стоящих перед организацией, - передает РИА Новости.

О решении российского лидера уйти на самоизоляцию и отказаться от поездки на саммит ОДКБ в Душанбе Кремль впервые публично объявил 14 сентября в отчете о телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции", — сообщалось ранее.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщил, что российский глава государства после обнаружения в его окружении заболевших коронавирусом сдал тест. "Он абсолютно здоров", — заверил представитель Кремля. По словам Пескова, некоторое время Владимир Путин не сможет участвовать в очных мероприятиях, но самоизоляция не повлияет на интенсивность работы в режиме онлайн.

Представитель Кремля также уточнил, что в окружении президента заболели несколько человек, с которыми ранее контактировал Путин и заверил, что карантин не повлияет на интенсивность работы главы государства.
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#коронавирус #Путин #самоизоляция

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