Культура
48 минут назад
Работы липецкого фотографа покажут в нескольких городах Венгрии
В выставку вошли около 30 фотографий.
Как сообщает « Русский мир», до конца сентября в Центре образования имени Кёрёши Чома Шандора в венгерском Пече будет проходить выставка молодого фотографа из Липецка Алексея Буркова. В выставку «День и ночь» вошли около 30 фотографий о России и венгерских городах Печ и Будапешт.
Алексей Бурков преподаёт в школе искусств и в училище в Липецке и Усмани. В 2019 году он побывал в Пече и Будапеште, и поэтому на выставке часть его фотографий посвящена именно этим городам.
Выставка в Центре образования продлится до конца сентября, а затем сотрудники Русского центра представят её на факультете гуманитарных и общественных наук Печского университета, а также в других городах Венгрии.
Алексей Бурков преподаёт в школе искусств и в училище в Липецке и Усмани. В 2019 году он побывал в Пече и Будапеште, и поэтому на выставке часть его фотографий посвящена именно этим городам.
Выставка в Центре образования продлится до конца сентября, а затем сотрудники Русского центра представят её на факультете гуманитарных и общественных наук Печского университета, а также в других городах Венгрии.
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14.09.2021 10:14Культура