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В Воронежской области мужчина совершил тройное убийство и напал на полицейский участок
Мужчина, напавший на отдел полиции в Лисках Воронежской области, причастен к тройному убийству.
Вооруженный мужчина напал на отдел полиции в Лисках в Воронежской области.
"Неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле", - сказали в УМВД.
При нападении пострадал один сотрудник полиции.
Задержать подозреваемого пока не удалось.
Мужчина, которого подозревают в нападении на отдел полиции в Лисках, может быть причастен ещё к трём убийствам.
По предварительным данным, в селении Каменка, уже после нападения на полицейский участок в Лисках, он убил троих человек – женщину и двоих детей, после чего скрылся с места преступления, - пишет издание Baza в Телеграм.
Преступник из Лисок приехал в село Каменка и там убил женщину и двоих детей. Погибшие из семьи Ибрагимовых. Тела семьи Ибрагимовых обнаружены в 20 км от Лисок, в том числе тело маленькой девочки, - пишет Telegram-канал Mash. По предварительным данным, мужчина совершил убийство из-за бытового конфликта.
Предварительно, неизвестный человек с автоматом, в военной форме и бронежилете подъехал к отделению ОМВД в городе Лиски на "Ниве" и открыл стрельбу. После он смог зайти внутрь, взорвал бомбу и сбежал, - сообщает издание.
По предварительным данным, никто не погиб, один сотрудник полиции легко ранен. На месте работают оперативники УФСБ, преступника разыскивают по всей области.
Мужчина, атаковавший отдел полиции в Воронежской области, приехал на машине с рекламой местной фермы "Эко-Нива- Агро". По предварительным данным, нападавший — ЧОПовец, сотрудничавший с фермой.
Ранее 16 сентября МВД подтвердило факт нападения неизвестного на отдел полиции. В 5:30 утра мужчина в военном обмундировании проник на территорию и ранил сотрудника, после чего скрылся на автомобиле, - передает Lenta.ru.
Сообщалось, что вооруженный автоматом преступник открыл огонь и привел в действие взрывное устройство.
"Неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле", - сказали в УМВД.
При нападении пострадал один сотрудник полиции.
Задержать подозреваемого пока не удалось.
Мужчина, которого подозревают в нападении на отдел полиции в Лисках, может быть причастен ещё к трём убийствам.
По предварительным данным, в селении Каменка, уже после нападения на полицейский участок в Лисках, он убил троих человек – женщину и двоих детей, после чего скрылся с места преступления, - пишет издание Baza в Телеграм.
Преступник из Лисок приехал в село Каменка и там убил женщину и двоих детей. Погибшие из семьи Ибрагимовых. Тела семьи Ибрагимовых обнаружены в 20 км от Лисок, в том числе тело маленькой девочки, - пишет Telegram-канал Mash. По предварительным данным, мужчина совершил убийство из-за бытового конфликта.
Предварительно, неизвестный человек с автоматом, в военной форме и бронежилете подъехал к отделению ОМВД в городе Лиски на "Ниве" и открыл стрельбу. После он смог зайти внутрь, взорвал бомбу и сбежал, - сообщает издание.
По предварительным данным, никто не погиб, один сотрудник полиции легко ранен. На месте работают оперативники УФСБ, преступника разыскивают по всей области.
Мужчина, атаковавший отдел полиции в Воронежской области, приехал на машине с рекламой местной фермы "Эко-Нива- Агро". По предварительным данным, нападавший — ЧОПовец, сотрудничавший с фермой.
Ранее 16 сентября МВД подтвердило факт нападения неизвестного на отдел полиции. В 5:30 утра мужчина в военном обмундировании проник на территорию и ранил сотрудника, после чего скрылся на автомобиле, - передает Lenta.ru.
Сообщалось, что вооруженный автоматом преступник открыл огонь и привел в действие взрывное устройство.