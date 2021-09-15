В Липецкой области подведены итоги первого полугодия-2021

Губернатор Игорь Артамонов обсудил развитие региона с представителями крупнейших предприятий и руководителями ведомств. В мероприятии приняли участие депутат Госудумы РФ Михаил Тарасенко и директор департамента кадровой политики Минэкономразвития РФ Татьяна Дьяконова.

Диалог, посвященный перспективам развития Липецкой области и подведению итогов первого полугодия 2021 года, состоялся на территории особой экономической зоны «Липецк».«Не жители – для государства, а государство – для жителей. Сегодня это один из ключевых принципов, на которых мы выстраиваем работу, - отметил Игорь Артамонов, открывая встречу. - Мы создали эффективные каналы коммуникаций с жителями региона, чтобы иметь возможность оперативно получать обратную связь. Более того, мы ставим перед собой задачу отвечать на запросы и обращения людей быстрее, чем это предписано законом. В итоге по скорости рассмотрения обращений, мы лидируем среди всех регионов Российской Федерации».Игорь Артамонов также подчеркнул, что и по многим другим показателям Липецкая область входит в число лучших в Центральном федеральном округе и по России в целом. По темпам восстановления потребительского рынка после пика пандемии Липецкая область занимает четвертое место по ЦФО и двадцатое из всех 85 субъектов России.«Мне импонирует подход команды губернатора Липецкой области, когда еженедельно в онлайн-режиме можно отследить, как в регионе исполняются наказы избирателей. Эта управленческая практика может тиражироваться по всей России», - пояснила Татьяна Дьяконова.Одной из тем обсуждения стала реализация в Липецкой области программ благоустройства городских и сельских территорий, а также социальное строительство. Сейчас не только Липецк, но и несколько районных центров, например, Грязи и Усмань официально перешли в категорию населенных пунктов с комфортной городской средой. В других районах области эта работа продолжается.«Сегодня мы видим, что несмотря на все сложности связанные с коронавирусом, Липецкая область активно развивается, - оценил итоги полугодия депутат Государственной Думы Михаил Тарасенко. - В каждом районе строятся не только жизненно необходимые объекты, но и те, которые способствуют развитию культуры, спорта и территории в целом. По работе регулярно бываю в разных районах, общаюсь с жителями. Они отмечают строительство или реконструкцию школ, детсадов, общественных пространств, дорог и многое другое. За всеми этим изменениями - труд огромного количества людей. Важно продолжить эту работу, чтобы позитивные изменения в своей жизни мог почувствовать каждый житель Липецкой области».