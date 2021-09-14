Любовь Кабанова единственная актриса, которая служит в липецком театре драмы полвека. Она — заслуженная артистка России, кавалер ордена «Знак почета».

Любовь Филипповна не вошла, а вбежала в гримерку. Такая легкая, смешливая. Глядя на нее и не подумаешь, что она служит в театре аж с 1971 года. Актрису пригласил в Липецк тогдашний главный режиссер Алексей Найденов.— Молодая была. Мне все нравилось! Все было интересно! Погода в тот день была замечательная, солнечная! Чем он изменился? Мы постарели. Я жила в двух веках: в 20-м и 21-м. Тогда было очень много гастролей. Мы объездили всю страну: от Калининграда до Владивостока. Ездили заграницу. Но и по селам гастролировали.В театре ее зовут Любанька. Ответственный, тактичный, интеллигентный человек. Никогда не оборвет собеседника, всегда выслушает его до конца. Очень боится обидеть человека, это говорят о ней коллеги.— В театральном училище меня звали Кабанчик! Я родилась в год кабана и фамилия у меня соответствующая. Моей мечтой было сыграть Катерину Кабанову в «Грозе» Островского. Но в театре, к сожалению, эту пьесу так и не поставили. Зато я играла кабанчика! (в детском спектакле «Кошкин дом» — маму поросят) — рассказывает, смеясь, Любовь Кабанова.Для создания этого образа стройной артистке пришлось надевать так называемые «толщинки», это часть костюма, благодаря которой фигура персонажа заметно увеличивается в размерах. Именно поэтому спектакль особенно нравился маме актрисы, Федосии Моисеевне, которая была поваром и все время сокрушалась, что у нее такая худощавая дочь.— Слава — это дым, это совсем не то, ради чего нужно выбирать творческую профессию! Главное, гореть душой и получать удовольствие от результатов своего труда. Вот если ты нашел такое дело, то смело иди по этой стезе. Мне интересен был сам процесс создания образа, это как путешествие в другую жизнь. Когда ты выходишь на сцену, полтора часа — это кайф, ни с чем не сравнимый. Пусть даже если зрителей мало, например, в библиотеке мы играем. Зато потом люди подходят, говорят — это было душевно. Я очень рада, что день моего пятидесятилетия на липецкой сцене я встретила вместе со своими любимыми зрителями. По всей стране как раз проходила «Культурная суббота» и мы с моим коллегой, заслуженным артистом Николаем Чебыкиным, от нашего театра выступали со спектаклем в областной библиотеке. Кстати, инсценировку «И жизнь, и слезы, и любовь», посвященную Толстому, мы написали сами. Это очень интересно, исследовать материал, копаться в себе! - говорит Любовь Кабанова.За свою долгую театральную жизнь актриса сыграла более 120 ролей. Самая любимая роль — Лидии Васильевны Жербер в «Старомодной комедии». Пьеса держалась в репертуаре театра 9 лет, было сыграно 70 спектаклей, часть из них с аншлагами. Сегодня Любовь Кабанова занята в шести спектаклях.Так совпало, что свой юбилей актриса отмечает в год столетия театра имени Толстого. Она не раз играла жену писателя — Софью Андреевну. Однажды даже, нарушив сценарий, придумала слова для своей героини. Роль изначально предполагалась без слов. Это было в спектакле «Визит к больному палаты № 16» по сценарию Марлена Хуциева.— Я так волновалась! Но Марлен Мартынович Хуциев все одобрил!Сколько всего было за полвека. И срочные вводы в спектакли, что доверят не каждому актеру. Роль в спектакле «Брак по конкурсу» пришлось выучить за ночь, причем часть ее была на французском языке. А когда ввели в спектакль «А зори здесь тихие», из-за отсутствия репетиций, ее Лиза Бричкина, упав по ходу пьесы в «болото», сильно поранила ногу, но актриса этого даже не заметила, пока ей на окровавленную коленку не указали коллеги, а потом еще много лет подшучивали, что она с липецкой сценой теперь навеки породнилась.Чего только не приходилось делать для того, чтобы создать нужный образ. В спектакле «Старомодная комедия» она садится на шпагат. Выяснилось, что для Любови Филипповны это не сложно, она находится в прекрасной физической форме. И во время интервью легко продемонстрировала шпагат. А еще актриса сама научилась играть на фортепиано.— Господи, тут так интересно! Вы что! Зачем я куда-то буду уходить! От хорошего лучшего не ищут. Надо радоваться жизни, людям, природе, как советовал великий Толстой. И все будет хорошо! — уверена актриса.