Больше, чем на десяти улицах Липецка отключат холодную воду

14 сентября с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 1 по улице Звездной для устранения утечки на водоводе.



С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе на участке улицы Циолковского без холодной воды останутся дома №№ 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2 по улице Циолковского, №№ 64/2, 68, 70/1, 70/2, 70/3, 74, 80а, 82, 82/1, 82/2, 82/4, 84, 86 по улице Космонавтов, № 1 по улице Загородной, №№ 23, 27 по улице Московской.



С 10:00 до 20:00 ЛГЭК отключит холодную воду в домах №№ 93, 95 по улице Московской для устранения утечки.



С 10:00 до 20:00 ЛГЭК временно ограничит подачу холодной воды для работ по заявке частного лица жителям частного сектора улиц Волжской, Леваневского, Озерной, Лермонтова, Лесопарковой.



С 09:00 до 17:00 не будет холодной воды в домах №№ 6, 8, 10, 12, 12а, 16 по улице Писарева – ЛГЭК будет проводить ремонт запорной арматуры по адресу: улица Писарева, 12а.



Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 09:00 до 16:00 ЛГЭК временно приостановит подачу электроэнергии для ремонтных работ на сетях в домах №№ 2/1, 4а по улице Зои Космодемьянской.

