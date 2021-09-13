Общество

48 минут назад

Больше, чем на десяти улицах Липецка отключат холодную воду

1 305
#отключения
2
Больше, чем на десяти улицах Липецка отключат холодную воду
14 сентября с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 1 по улице Звездной для устранения утечки на водоводе. 

С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе на участке улицы Циолковского без холодной воды останутся дома №№ 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2 по улице Циолковского, №№ 64/2, 68, 70/1, 70/2, 70/3, 74, 80а, 82, 82/1, 82/2, 82/4, 84, 86 по улице Космонавтов, № 1 по улице Загородной, №№ 23, 27 по улице Московской.  

С 10:00 до 20:00 ЛГЭК отключит холодную воду в домах №№ 93, 95 по улице Московской для устранения утечки.  

С 10:00 до 20:00 ЛГЭК временно ограничит подачу холодной воды для работ по заявке частного лица жителям частного сектора улиц Волжской, Леваневского, Озерной, Лермонтова, Лесопарковой.  

С 09:00 до 17:00 не будет холодной воды в домах №№ 6, 8, 10, 12, 12а, 16 по улице Писарева – ЛГЭК будет проводить ремонт запорной арматуры по адресу: улица Писарева, 12а.  

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.  

С 09:00 до 16:00 ЛГЭК временно приостановит подачу электроэнергии для ремонтных работ на сетях в домах №№ 2/1, 4а по улице Зои Космодемьянской.  
1 305
#отключения
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

мысли в слух

35 минут назад
Лучше бы на 11-микрорайоне , давно там воду не отключали !!
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области заработала «горячая линия» по качеству и безопасности мяса и рыбы
#Роспотребнадзор #мясо #рыба
1
В Липецкой области заработала «горячая линия» по качеству и безопасности мяса и рыбы

24 минуты назад

Общество
«Здесь жили приличные люди»
#взрыв газа в поселке Солидарность
1
«Здесь жили приличные люди»

53 минуты назад

Общество
С начала года за нарушение правил безопасности от газоснабжения отключены более 850 домовладений и к...
#газ
5
С начала года за нарушение правил безопасности от газоснабжения отключены более 850 домовладений и к...

сегодня, 16:11

Общество
Липецкая кошка четыре месяца блуждала по брянским лесам
#животные
7
Липецкая кошка четыре месяца блуждала по брянским лесам

сегодня, 15:43

Общество
Флешмоб «За трезвость» испортил алкоголик из Ельца
#алкоголь #спиртное
44
Флешмоб «За трезвость» испортил алкоголик из Ельца

сегодня, 14:19

Общество
Липецкой области Минприроды выделит средства на приобретение мусорных контейнеров
#мусор #раздельный сбор
7
Липецкой области Минприроды выделит средства на приобретение мусорных контейнеров

сегодня, 13:30

Общество