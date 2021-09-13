Липецкая кошка четыре месяца блуждала по брянским лесам

Её потеряли в походе ещё на майских праздниках, и только вчера нашли.

- Скорее всего, Норрис все четыре месяца жила в лесу, - отмечает хозяйка. - Очень худая, но относительно здоровая. Есть натёртости от ошейника, так как Норрис продела лапу через него. Но это всё поправимо: вылечим и откормим.





- Дома сразу всё вспомнила и первым делом пошла к месту мисок, а потом на любимый диван, - рассказывает Вера Константинова. - Спасибо всем неравнодушным, особенно заботливым дачникам из Фокино. И, пожалуйста, все, у кого есть животные, надевайте им адресники. Нашей любимице именно он помог вернуться домой из чужой области аж спустя четыре месяца! И всем, кто потерял питомца, - не теряйте надежду, ждите и ищите!





Фото - vk.com/id9510558