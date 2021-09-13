Общество
сегодня, 15:43
Липецкая кошка четыре месяца блуждала по брянским лесам
Её потеряли в походе ещё на майских праздниках, и только вчера нашли.
Ещё 6 мая семья липчан потеряла на отдыхе в районе Круглого озера в 20 километрах от Брянска кошку.
Кошка-путешественница из Липецка по кличке Миссис Норрис регулярно выезжала с хозяевами в лес с палатками, далеко и надолго никогда не отходила, в лесу всегда чувствовала себя как дома. Но в этом году на майских праздниках кошка в лагерь к хозяевам не вернулась. Липчане искали и звали её все два дня, пока жили на поляне у озера. Но кошка так и не пришла.
Но спустя четыре месяца кошка нашлась.
- Накануне Норрис сама вышла к людям к дачам относительно недалеко от места пропажи, - рассказала хозяйка кошки Вера Константинова. - На ней был ошейник с адресником, по телефонам которого неравнодушные люди и позвонили.
Несмотря на то, что был уже вечер, хозяева тут же поехали её забирать в Брянскую область.
Хозяев Норрис узнала сразу, в машине забралась на любимую полочку и мирно ехала шесть часов домой.
Кошка-путешественница из Липецка по кличке Миссис Норрис регулярно выезжала с хозяевами в лес с палатками, далеко и надолго никогда не отходила, в лесу всегда чувствовала себя как дома. Но в этом году на майских праздниках кошка в лагерь к хозяевам не вернулась. Липчане искали и звали её все два дня, пока жили на поляне у озера. Но кошка так и не пришла.
Но спустя четыре месяца кошка нашлась.
- Накануне Норрис сама вышла к людям к дачам относительно недалеко от места пропажи, - рассказала хозяйка кошки Вера Константинова. - На ней был ошейник с адресником, по телефонам которого неравнодушные люди и позвонили.
Несмотря на то, что был уже вечер, хозяева тут же поехали её забирать в Брянскую область.
- Скорее всего, Норрис все четыре месяца жила в лесу, - отмечает хозяйка. - Очень худая, но относительно здоровая. Есть натёртости от ошейника, так как Норрис продела лапу через него. Но это всё поправимо: вылечим и откормим.
- Дома сразу всё вспомнила и первым делом пошла к месту мисок, а потом на любимый диван, - рассказывает Вера Константинова. - Спасибо всем неравнодушным, особенно заботливым дачникам из Фокино. И, пожалуйста, все, у кого есть животные, надевайте им адресники. Нашей любимице именно он помог вернуться домой из чужой области аж спустя четыре месяца! И всем, кто потерял питомца, - не теряйте надежду, ждите и ищите!
Фото - vk.com/id9510558
Киноман
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ИМ
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