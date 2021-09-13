Общество

сегодня, 15:43

Липецкая кошка четыре месяца блуждала по брянским лесам

7 2216
#животные
6
Липецкая кошка четыре месяца блуждала по брянским лесам

Её потеряли в походе ещё на майских праздниках, и только вчера нашли.

Ещё 6 мая семья липчан потеряла на отдыхе в районе Круглого озера в 20 километрах от Брянска кошку.

Кошка-путешественница из Липецка по кличке Миссис Норрис регулярно выезжала с хозяевами в лес с палатками, далеко и надолго никогда не отходила, в лесу всегда чувствовала себя как дома. Но в этом году на майских праздниках кошка в лагерь к хозяевам не вернулась. Липчане искали и звали её все два дня, пока жили на поляне у озера. Но кошка так и не пришла.

Но спустя четыре месяца кошка нашлась.

- Накануне Норрис сама вышла к людям к дачам относительно недалеко от места пропажи, - рассказала хозяйка кошки Вера Константинова. - На ней был ошейник с адресником, по телефонам которого неравнодушные люди и позвонили.

Несмотря на то, что был уже вечер, хозяева тут же поехали её забирать в Брянскую область.

- Скорее всего, Норрис все четыре месяца жила в лесу, - отмечает хозяйка. - Очень худая, но относительно здоровая. Есть натёртости от ошейника, так как Норрис продела лапу через него. Но это всё поправимо: вылечим и откормим.

Хозяев Норрис узнала сразу, в машине забралась на любимую полочку и мирно ехала шесть часов домой.

- Дома сразу всё вспомнила и первым делом пошла к месту мисок, а потом на любимый диван, - рассказывает Вера Константинова. - Спасибо всем неравнодушным, особенно заботливым дачникам из Фокино. И, пожалуйста, все, у кого есть животные, надевайте им адресники. Нашей любимице именно он помог вернуться домой из чужой области аж спустя четыре месяца! И всем, кто потерял питомца, - не теряйте надежду, ждите и ищите!

Фото - vk.com/id9510558
7 2216
#животные
6

Комментарии (7)

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Киноман

22 минуты назад
Не удивительно, с такой то кличкой. Чак вообще из под земли на машине выезжал.
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А вид у кошки

23 минуты назад
Курортный(Фотография хорошая)
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ИМ

54 минуты назад
Я так люблю своего кота и если бы он потерялся это было бы горе для меня. Как хорошо, что есть неравнодушные люди. Котейка теперь дома!
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Кошачья мама

58 минут назад
Ой какая хорощая новость , надо же кисулька выжила в лесу и нашлась !!! Ураааа! Побольше бы таких хороших новостей
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Михаил

сегодня, 16:15
Ошейник 400 рублей, прививки от бешенства бесплатные, к на каждый год приезжает ветеринарная коту делает. Корм рублей 150 200 в месяц не больше. Миски от 150 и выше.
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Гарри Поттер

сегодня, 16:11
Так её же заколдовали ! Как она в лесу оказалась ?! ахаха...
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Сильвер

сегодня, 15:59
Как-то я решил завести себе питомца, настоящего верного друга. Подсчитал стоимость прививок, ошейника, мисок и понял-дружба за деньги не продаётся))).
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