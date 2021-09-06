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Крупнейшие банки ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки
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В пользу дальнейшего повышения ключевой ставки 10 сентября высказались 11 из 13 опрошенных «Известиями» аналитиков. Только в Абсолют Банке и в УБРиР ожидают, что ЦБ возьмет паузу и сохранит ставку на уровне 6,5%. Четверо экспертов убеждены, что показатель увеличат сразу на 0,5 п.п., еще трое уверены в повышении на 0,25 п.п. Оставшиеся четверо считают оба этих сценария равновероятными. На предыдущем заседании в июле регулятор сделал шаг в сторону увеличения сразу на 1 п.п.
«Инфляция остается на повышенных уровнях и продолжает отдаляться от целевых 4%. В июле рост потребительских цен, по данным Росстата, составил 6,5% год к году. К концу августа годовая инфляция, по нашим оценкам, поднялась до пятилетнего максимума в 6,8%», ― пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Он добавил, что проинфляционными факторами являются разовые выплаты пенсионерам и военным объемом почти 500 млрд рублей, а также ожидаемое увеличение бюджетных расходов на инфраструктурные проекты, которые будут финансироваться за счет ФНБ.
На предыдущем заседании совета директоров ЦБ в июле регулятор сделал шаг в сторону увеличения сразу на 1 п.п., повысив ключевую ставку до 6,5%. Это было связано с опережающей инфляцией.
«Инфляция остается на повышенных уровнях и продолжает отдаляться от целевых 4%. В июле рост потребительских цен, по данным Росстата, составил 6,5% год к году. К концу августа годовая инфляция, по нашим оценкам, поднялась до пятилетнего максимума в 6,8%», ― пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Он добавил, что проинфляционными факторами являются разовые выплаты пенсионерам и военным объемом почти 500 млрд рублей, а также ожидаемое увеличение бюджетных расходов на инфраструктурные проекты, которые будут финансироваться за счет ФНБ.
На предыдущем заседании совета директоров ЦБ в июле регулятор сделал шаг в сторону увеличения сразу на 1 п.п., повысив ключевую ставку до 6,5%. Это было связано с опережающей инфляцией.
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