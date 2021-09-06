В России

сегодня, 16:43

Крупнейшие банки ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки

110
#ключевая ставка
В пользу дальнейшего повышения ключевой ставки 10 сентября высказались 11 из 13 опрошенных «Известиями» аналитиков. Только в Абсолют Банке и в УБРиР ожидают, что ЦБ возьмет паузу и сохранит ставку на уровне 6,5%. Четверо экспертов убеждены, что показатель увеличат сразу на 0,5 п.п., еще трое уверены в повышении на 0,25 п.п. Оставшиеся четверо считают оба этих сценария равновероятными. На предыдущем заседании в июле регулятор сделал шаг в сторону увеличения сразу на 1 п.п. 

«Инфляция остается на повышенных уровнях и продолжает отдаляться от целевых 4%. В июле рост потребительских цен, по данным Росстата, составил 6,5% год к году. К концу августа годовая инфляция, по нашим оценкам, поднялась до пятилетнего максимума в 6,8%», ― пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. 

Он добавил, что проинфляционными факторами являются разовые выплаты пенсионерам и военным объемом почти 500 млрд рублей, а также ожидаемое увеличение бюджетных расходов на инфраструктурные проекты, которые будут финансироваться за счет ФНБ. 

На предыдущем заседании совета директоров ЦБ в июле регулятор сделал шаг в сторону увеличения сразу на 1 п.п., повысив ключевую ставку до 6,5%. Это было связано с опережающей инфляцией. 
110
#ключевая ставка

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Суды заподозрили бизнес в теневых операциях на 616 млрд

сегодня, 16:42

В России
Лавров заявил о запуске газопровода «Северный поток — 2» через несколько дней
#Северный поток 2
Лавров заявил о запуске газопровода «Северный поток — 2» через несколько дней

сегодня, 16:14

В России
Российские военные начали получать единовременную выплату 15 тыс. рублей
#выплата #военные
Российские военные начали получать единовременную выплату 15 тыс. рублей

сегодня, 15:40

В России
Шойгу сообщил о строительстве новых городов в Сибири
#Шойгу #города
Шойгу сообщил о строительстве новых городов в Сибири

сегодня, 12:59

В России
В Ингушетии предотвратили теракты и нападения на полицейских
#теракт #ФСБ
В Ингушетии предотвратили теракты и нападения на полицейских

сегодня, 12:21

В России
Минобороны РФ планирует увеличить число резервистов в российской армии
#армия #Минобороны #резервисты
Минобороны РФ планирует увеличить число резервистов в российской армии

сегодня, 10:54

В России