Коронавирус
36 минут назад
За сутки в Липецкой области выявили 192 случая COVID-19, двенадцать человек умерли
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Для сравнения: 6 сентября 2020 года был выявлен 31 случай инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 192 новых случая коронавирусной инфекции, 12 человек умерли, 25 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 48 064 случая COVID-19, выздоровели 41 305 человек, умерли 1 460 человек.
В России за сутки выявлены 17 856 случаев COVID-19, выздоровели 14 276 человек, умерли — 790 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 7 030 455 случаев COVID-19, выздоровели 6 285 007 человек, умерли — 187 990 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 48 064 случая COVID-19, выздоровели 41 305 человек, умерли 1 460 человек.
В России за сутки выявлены 17 856 случаев COVID-19, выздоровели 14 276 человек, умерли — 790 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 7 030 455 случаев COVID-19, выздоровели 6 285 007 человек, умерли — 187 990 человек.
3 398
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