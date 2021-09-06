Коронавирус

36 минут назад

За сутки в Липецкой области выявили 192 случая COVID-19, двенадцать человек умерли

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявили 192 случая COVID-19, двенадцать человек умерли

Для сравнения: 6 сентября 2020 года был выявлен 31 случай инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 192 новых случая коронавирусной инфекции, 12 человек умерли, 25 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 48 064 случая COVID-19, выздоровели 41 305 человек, умерли 1 460 человек.

В России за сутки выявлены 17 856 случаев COVID-19, выздоровели 14 276 человек, умерли — 790 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 7 030 455 случаев COVID-19, выздоровели 6 285 007 человек, умерли — 187 990 человек.
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#коронавирус
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Комментарии (3)

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3 минуты назад
Гость, в больницах мало. На дому умирает намного больше, судя по цифрам смертности.
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Смерть

4 минуты назад
А в авариях сколько умерло? В онкологии? Или на этих чхать. Барановирус.
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Гость

18 минут назад
А сколько человек сейчас в больнице? Если умирает такое количество в сутки
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