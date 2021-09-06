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46 минут назад
Минобороны РФ планирует увеличить число резервистов в российской армии
Численность резервистов в России будет увеличена.
Минобороны РФ сообщило о решении нарастить численность резервистов в российской армии, - сообщает ТАСС.
"В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов", - говорится в сообщении военного ведомства.
Россияне, зачисленные в мобилизационный людской резерв, обеспечиваются современной экипировкой, денежными выплатами, всеми видами довольствия, а также квалифицированной медицинской помощью, - отмечается в сообщении.
"Впервые резервисты стали привлекаться к мероприятиям подготовки Вооруженных сил Российской Федерации с 2016 года. Ежегодно подразделения, укомплектованные резервистами, принимают участие во всех крупных учениях, проводимых от Камчатки до Калининграда, от Заполярья до Крыма, в ходе которых традиционно заслуживают высокой оценки командования", - добавили в ведомстве.
Ранее в августе начальник организационно-мобилизационного управления Южного военного округа полковник Константин Запатоцкий говорил, что в регионе планируется создать боевой армейский резерв государства из 38 тысяч человек, - передает РИА Новости.
"В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов", - говорится в сообщении военного ведомства.
Россияне, зачисленные в мобилизационный людской резерв, обеспечиваются современной экипировкой, денежными выплатами, всеми видами довольствия, а также квалифицированной медицинской помощью, - отмечается в сообщении.
"Впервые резервисты стали привлекаться к мероприятиям подготовки Вооруженных сил Российской Федерации с 2016 года. Ежегодно подразделения, укомплектованные резервистами, принимают участие во всех крупных учениях, проводимых от Камчатки до Калининграда, от Заполярья до Крыма, в ходе которых традиционно заслуживают высокой оценки командования", - добавили в ведомстве.
Ранее в августе начальник организационно-мобилизационного управления Южного военного округа полковник Константин Запатоцкий говорил, что в регионе планируется создать боевой армейский резерв государства из 38 тысяч человек, - передает РИА Новости.