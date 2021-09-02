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Азиза в руках липецких аферистов - подозревают знакомые семьи ее нового мужа
Сегодня в программе Андрея Малахова вскрылись интересные факты из жизни семьи ее нового мужа — уроженца Липецка Александра Соколова
После выхода первой передачи Малахова, в редакцию стали обращаться липчане знакомые с семье Алессандро-Александра и рассказывать об этой семье. Всех их Малахов собрал в студии, а кого-то записали в Липецке.
Липчанка Таатьяна Щербинина рассказала, что жила в доме вместе с Соколовыми и даже дружила с матерью Александра. 17 лет назад Людмила Соколова предложила купить Щербининой у нее квартиру на улице Гагарина в Липецке, в рассрочку. Соседке понравилась цена квартиры и условия продажи — рассрочка, и она купила жилье, заплатив задаток — 500 тысяч. Но вскоре выяснилось, что квартира эта была перепродана несколько раз. Задаток ей Соколова не вернула, и якобы, на эти деньги уехала «жировать в Италию». Ведь 500 тысяч 17 лет назад были огромной суммой.
Другая липчанка, Наталья Беляева, также покупавшая квартиру у Соколовых, рассказала, что Александр Соколов, тот самый Алессандро, был прописан в ее квартире, и ей до сих пор приходят бумаги с требованиями вернуть некие долги Соколова и автомобильные штрафы.
Показали в эфире и съемки отца Александра Соколова, про которого он говорил, что тот умер. Но отец оказался жив-здоров, живет в Липецке. Правда много раз сидел в тюрьме и действительно видел сына только в детстве.
В телешоу Малахова выступили даже ребята из свадебного эскорта певицы и липецкого итальянца, которым жених показался подозрительным.
В передаче Малахова все участники высказывали опасения, что Азиза попала в руки семьи аферистов, и даже выражали сомнения, что Соколовы живут в Италии, а Алессандро занимается бизнесом. Друзья и знакомые, а также участники съемок шоу объединились под хэштегом #ямыазиза и призвали ее быть осторожной с новым мужем.
Фото из открытых источников, скрин с Инстаграм Азизы Мухамедовой www.instagram.com/azizamuhamedova
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