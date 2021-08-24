Общество
23 минуты назад
Итальянский муж певицы Азизы оказался липчанином?
Тайну жениха известной в конце 80-х- начале 90-х певицы пытаются раскрыть пользователи Интернета
Светская хроника августа пестрела сообщениями о свадьбе давно уже ушедшей в тень, но некогда достаточно популярной певицы Азизы Мухамедовой. Исполнительница хита «Милый мой твоя улыбка» вышла замуж за итальянского ресторатора. Во всяком случае так представляла некоего Алессандро Лортэ певица и ее окружение. Но пользователи Сети узнали в Алессандро - липчанина Александра Соколова.
«37-летний итальянский ресторатор Александр Лортэ, за которого несколько дней назад вышла замуж 57-летняя певица Азиза, оказался Александром Соколовым из Липецка. Пользователи Сети обратили внимание на клип 2019 года, размещенный в Youtube, где главным героем является исполнитель Соколов.
Александр Соколов из Липецка пытался покорить шоу-бизнес еще несколько лет назад, однако клип с картинкой на берегу моря набрал всего лишь тысячу просмотров. Видео выложено на Youtube-канале «alex sokoloff», сообщает агентство Anews.
Советская певица Азиза Мухамедова, уроженка Узбекистана стала известна в конце 80-х. В начале 90-х звезда певицы буквально закатилась после трагедии в концертном зале «Юбилейный» Санкт-Петербурга, где выступали в одном концерте Азиза и Игорь Тальков. У гримерок произошла драка Игоря Талькова с охраной певицы, во время которой он получил смертельное ранение.
Фото из открытых источников, скрин с Инстаграм Азизы Мухамедовой www.instagram.com/azizamuhamedova
«37-летний итальянский ресторатор Александр Лортэ, за которого несколько дней назад вышла замуж 57-летняя певица Азиза, оказался Александром Соколовым из Липецка. Пользователи Сети обратили внимание на клип 2019 года, размещенный в Youtube, где главным героем является исполнитель Соколов.
Александр Соколов из Липецка пытался покорить шоу-бизнес еще несколько лет назад, однако клип с картинкой на берегу моря набрал всего лишь тысячу просмотров. Видео выложено на Youtube-канале «alex sokoloff», сообщает агентство Anews.
Советская певица Азиза Мухамедова, уроженка Узбекистана стала известна в конце 80-х. В начале 90-х звезда певицы буквально закатилась после трагедии в концертном зале «Юбилейный» Санкт-Петербурга, где выступали в одном концерте Азиза и Игорь Тальков. У гримерок произошла драка Игоря Талькова с охраной певицы, во время которой он получил смертельное ранение.
Фото из открытых источников, скрин с Инстаграм Азизы Мухамедовой www.instagram.com/azizamuhamedova