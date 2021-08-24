Общество

23 минуты назад

Итальянский муж певицы Азизы оказался липчанином?

630
#Азиза Мухамедова #свадьба #шоу-бизнес
Итальянский муж певицы Азизы оказался липчанином?

Тайну жениха известной в конце 80-х- начале 90-х певицы пытаются раскрыть пользователи Интернета

Светская хроника августа пестрела сообщениями о свадьбе давно уже ушедшей в тень, но некогда достаточно популярной певицы Азизы Мухамедовой. Исполнительница хита «Милый мой твоя улыбка» вышла замуж за итальянского ресторатора. Во всяком случае так представляла некоего Алессандро Лортэ  певица и ее окружение. Но пользователи Сети узнали в Алессандро - липчанина Александра Соколова.

«37-летний итальянский ресторатор Александр Лортэ, за которого несколько дней назад вышла замуж 57-летняя певица Азиза, оказался Александром Соколовым из Липецка. Пользователи Сети обратили внимание на клип 2019 года, размещенный в Youtube, где главным героем является исполнитель Соколов.

Александр Соколов из Липецка пытался покорить шоу-бизнес еще несколько лет назад, однако клип с картинкой на берегу моря набрал всего лишь тысячу просмотров. Видео выложено на Youtube-канале «alex sokoloff», сообщает агентство Anews.

Советская певица Азиза Мухамедова, уроженка Узбекистана стала известна в конце 80-х. В начале 90-х звезда певицы буквально закатилась после трагедии в концертном зале «Юбилейный» Санкт-Петербурга, где выступали в одном концерте Азиза и Игорь Тальков. У гримерок произошла драка Игоря Талькова с охраной певицы, во время которой он получил смертельное ранение. 

Фото из открытых источников, скрин с Инстаграм Азизы Мухамедовой www.instagram.com/azizamuhamedova

630
#Азиза Мухамедова #свадьба #шоу-бизнес

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецкая вечЁрка: опасная рыба, жалобы на транспорт и, и что с мостом в Новой Жизни?
#вечЁрка #рыба #транспорт
5
Липецкая вечЁрка: опасная рыба, жалобы на транспорт и, и что с мостом в Новой Жизни?

сегодня, 20:21

Общество
В «Пятёрочке» появились герои популярной игры Brawl Stars
В «Пятёрочке» появились герои популярной игры Brawl Stars

сегодня, 18:15

Общество
Ливневки отремонтируют по жалобам липчан
#ливневка #ремонт
7
Ливневки отремонтируют по жалобам липчан

сегодня, 17:33

Общество
В Липецке проверили ход капитального ремонта домов
#фкр
В Липецке проверили ход капитального ремонта домов

сегодня, 16:45

Общество
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду для устранения утечек
#отключения
9
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду для устранения утечек

сегодня, 16:21

Общество
Следственный комитет заинтересовался доходами бывшего юриста облизбиркома
#ООО "Городская касса"
25
Следственный комитет заинтересовался доходами бывшего юриста облизбиркома

сегодня, 15:54

Общество