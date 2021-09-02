В России

56 минут назад

В России начал снижаться объем хищений денег банковских клиентов

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#мошенничество
Крупнейшие банки зафиксировали сокращение краж со счетов. За последний квартал количество хищений с банковских карт уменьшилось на 36%: показатель снижается четвертый месяц подряд, сообщили «Известиям» в ВТБ. За последние три месяца количество хищений с карт снизилось на 12% относительно аналогичного периода 2020 года, а сумма предотвращенных краж в 2021-м увеличилась на 8%, подтвердили в СКБ-Банке. 

Сокращение количества мошеннических звонков в третьем квартале (год к году) зафиксировали в Газпромбанке. Тенденцию также подтвердили в «Открытии» и «Зените». 

«Свыше 90% из мошеннических атак пришлось на сценарии с использованием социальной инженерии – используя психологические уловки и манипуляции, преступники пытались по телефону, через SMS или мессенджеры получить доступ к учетным данным пользователей», — пояснил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. 

По данным ЦБ, объём операций без согласия клиентов непрерывно растет с 2017 года. Тогда этот показатель составил 0,96 млрд рублей, в 2018-м — 1,4 млрд, в 2019-м — 6,5 млрд, в 2020-м — 9,7 млрд. 
120
#мошенничество

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