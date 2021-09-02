Россельхозбанк открыл в Липецкой области «Школу фермера»

1 сентября за парты сели не только школьники, но и фермеры. Изучать они будут технологии и современное производство по направлениям «животноводство» и «растениеводство».

Тридцать два липецких фермера сегодня получили сертификаты на бесплатное обучение. Они прошли конкурсный отбор и теперь, в течение трех месяцев, будут изучать современные агротехнологии, азы маркетинга и агротуризма, вникать в юридические и финансовые тонкости ведения фермерского хозяйства. Теорию фермерам будут преподавать дистанционно, а практику, что очень важно, они пройдут на ведущих сельхозпредприятиях региона.

Липецкая область вошла в число 40 субъектов Российской Федерации, в которых проходит масштабный образовательный проект Россельхозбанка «Школа фермера». В нашем регионе его реализуют на базе «Липецкого института переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса».

— Особенность образовательного процесса «Школы фермера» в том, что совмещаются теоретические занятия и практика. На практике слушатели познакомятся с лучшими производствами Липецкой области, и полученный опыт смогут использовать в своей дальнейшей деятельности. Кроме того, в «Школе фермеров» изучают особенности реализации сельскохозяйственной продукции. Для фермеров именно реализация продукции является одной из проблем, — рассказал ректор Липецкого института подготовки кадров АПК Михаил Никонов.

— Россельхозбанк, реализуя проект «Школа фермера», позволяет желающим получить качественные знания и технологии от профессионалов. В этом синергетическом эффекте выигрывают все, — считает директор Липецкого филиала АО Россельхозбанк Алексей Чемыхин.







Одна из слушательниц «Школы фермеров» — Наталья Говор. Молодая женщина успела поработать и в федеральном казначействе, и в крупном банке. А потом получила предложение стать коммерческим директором крестьянско-фермерского хозяйства. И уже сделала карьеру — стала управляющей КФХ.

— Для меня «Школа фермера» — это возможность реализовать мои идеи на предприятии, которым я сейчас управляю. Чтобы мои проекты кроме морального удовлетворения, принесли доход, — говорит Наталья Говор.

— То, что по инициативе министерства сельского хозяйства, Россельхозбанка открыли «Школу фермера» в Российской Федерации — это важно. Здесь человек не просто приобретает знания, он выходит с бизнес-планом на ближайшие годы. Он защищает не диплом, а бизнес-план. Пока у нас ничего подобного не было, — рассказал начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.

«Школа фермера» — это общероссийский образовательный проект Россельхозбанка и Министерства сельского хозяйства РФ, объединяющий возможности регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров для подготовки профессиональных кадров в сфере АПК.

— Россельхозбанк оказывает полный спектр услуг, как для начинающих фермеров, так и для крупных предприятий. Для начинающих у нас действуют особые льготные условия по расчетно-кассовому обслуживанию, существуют интересные продукты кредитования для агростартапов, в том числе для тех, кто имеет грантовую поддержку. Мы готовы рассматривать любые интересные и актуальные проекты в нашем регионе. Россельхозбанк — это тот банк, с которым стоит развивать свой бизнес. Это банк больших возможностей, — уверена заместитель директора Липецкого филиала Россельхозбанк Нина Ковалёва.



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