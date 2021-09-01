Вечер знаний

1 сентября в школу идут не только дети и подростки, но и взрослые – ученики вечерних школ.

Школа №2 в районе Тракторный с утра и днем – обычная общеобразовательная, а ближе к вечеру становится не совсем обычной, за парты садятся люди постарше. В советское время школы рабочей молодежи, или, как их называли «вечерние школы» были распространенным явлением. В советское время доучиться и закончить 10 классов стремилось большинство, тех, кто работал на заводах и стройках. О вечерней школе даже сняли многосерийный фильм «Большая перемена», который покорил сердца миллионов телезрителей.В школе №2 атмосфера, конечно, не такая как в кино, хотя иногда ее напоминает. Сегодня, 1 сентября в эту школу ближе к вечеру тоже пришли взрослые ученики. Из-за коронавирусной эпидемии для них не было большой линейки, хотя, в прежние годы, по словам директора школы Оксаны Власовой, такие линейки в День знаний проводились для взрослых учеников также как и для детей.Кто же сейчас учится в вечерних школах?- Это юноши и девушки, женщины и мужчины, которые в силу разных причин не закончили 11 классов, а ушли, к примеру, из школы после 9-го и стали работать. Прошло время, они повзрослели, решили получить высшее образование, а для этого необходим аттестат о среднем образовании и сдача ЕГЭ. Наша школа дает такую возможность, - говорит Оксана Власова. – К нам приходят получать среднее образование для дальнейшей сдачи ЕГЭ и поступления в вузы рабочие крупных липецких предприятий, руководители которых видят перспективы их карьерного роста и продвижения по служебной лестнице.По словам Оксаны Власовой, таких учеников в вечерней школе сейчас около 200. Их возраст – от 16 до 37 лет.18-летняя Ирина Урубкова ушла из школы после 9 классов ради финансовой независимости.- Я устроилась на работу официантом, продолжаю работать, и такая форма обучения во вторую смену очень удобна для меня. Но все-таки есть мечта получить медицинское образование, поэтому решила окончить 11 классов и сдать ЕГЭ, - рассказывает Ирина. – Училась я вот здесь рядом, в школе №10, поэтому знала хорошо, что продолжить прерванное образование могу в очно-заочной форме во второй школе. Учусь я в 11 классе, осталось немного…Класс, в котором учится Ирина большой – 24 человека, что говорит о востребованности такой формы обучения.- Да, востребованность есть. Число учеников не падает, а остается на одном уровне - около 200 человек из года в год, - рассказывает заместитель директора школы Наталья Татаринова. – Кроме очной, заочной, очно-заочной есть и такая форма форма обучения, как экстерн и самообразование. В классе самообразования – десяти- и одиннадцатиклассники готовятся к ЕГЭ.Ученик класса самообразования Илья Прояев еще и студент липецкого металлургического колледжа. Довольствоваться металлургическим образованием он не намерен, хочет сдать ЕГЭ, поступить в вуз.- Мне предстоит отслужить в армии, поэтому пока еще точно ничего не решил. Но кроме диплома колледжа необходим аттестат средней школы и ЕГЭ, чтобы поступить в вуз не по металлургической специальности. Конечно, немного трудно учиться и в колледже и в вечерней школе, но тут обстановка располагает к учебе, все спокойно доходчиво рассказывают, объясняют…В 11-м классе учится и 18-летний Владимир Чехонацких. В школу он ездит из села Частая Дубрава. Он бросил обычную школу из-за того, что учеба в 10-м классе ему никак не давалась. Отдохнув от школы год, решил, что все-таки образование получать нужно.- Может я немного повзрослел, отдохнул, и решил учиться дальше. В этой школе как-то все пошло по-другому легче гораздо, и учиться хочется, как-то учителя и обстановка располагают к этому, - говорит Владимир. – Тут я окончил десятый класс и начал учиться в одиннадцатом.- Действительно, обстановка в вечерней школе намного отличается от обычной. Как говорит заместитель директора Ирина Соболева, ученики вечерней школы мотивированны, они пришли с четкой целью – получить аттестат и сдать ЕГЭ, они уже сформировавшиеся взрослые люди и переходный возраст у них давно позади.По словам всех преподавателей, когда занимается вечерняя школа, то тишина такая, что двери четырех классов открыты в коридор настежь и муха пролетит – будет слышно. Что же касается чисто школьных реалий, то они в вечерней школе отличаются от обычных только лишь с поправкой на возраст учеников.- Бывает ли в таких классах школьная любовь как в «Большой перемене»? Наверное, бывает, но не стоит забывать, что наши ученики люди взрослые, у многих уже есть семьи. Здесь видишь такую картину: мама сидит за партой, а папа с коляской гуляет по площади у ДК за окном. Есть ли у нас свой Нестор Петрович? Мужчина в нашем коллективе есть, Владимир Сотников, например. Он ведет технологию, по-старому – урок труда, - говорит директор школы Оксана Власова.- Для рабочей молодежи есть даже урок труда?- А как же, мы же общеобразовательная школа, всё как и положено! И урок физкультуры есть. И физкультуру взрослые ученики посещают с удовольствием.Кстати, по словам директора, такие формы образования очень популярны у спортсменов. Нередко дети, которые серьезно занимаются спортом имеют проблемы с образованием, они дотягивают до 9-го класса, а потом, как им кажется, с «легким сердцем» переключаются на спорт и забрасывают учебу. Но чуть повзрослев, понимают, что без образования никуда и возвращаются за парту. По окончании вечерней школы и сдачи ЕГЭ поступают, как правило, на спортфак.- Кстати, один наш ученик - сегодня известный тренер по велоспорту, работает в Москве, другой – играет в хоккей в Австралии.Во время нашего визита в школу, учителя в кабинете директора обсуждали приятную новость: позвонила бывшая ученица «вечёрки» и рассказала, что окончила филологический факультет и теперь хочет в этой школе преподавать.- Такой приятный и неожиданный звонок! Посмотрим, что у нас по штатному расписанию, и, если есть ставка, возьмем бывшую ученицу к нам учительницей. Почему нет? – говорит Оксана Власова.