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22 минуты назад

Смертность превысила рождаемость в Кемеровской области более чем вдвое

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#демография #рождаемость

По итогам первого полугодия текущего года в Кузбассе умерло намного больше людей, чем год назад, а родилось намного меньше.

По данным Росстата, за период с января по июль 2021 года в Кемеровской области появились на свет 12 716 детей, что на 138 меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Умерли 25 452 человека, что на 3 243 больше, чем за первые шесть месяцев 2020 года. Об этом сообщает VSE42.Ru.

«Таким образом, за первые полгода смертность в Кемеровской области превысила рождаемость в в два раза. Если брать конкретно июль, то ситуация еще плачевнее – в 2,6 раза. При этом по естественной убыли населения Кузбасс занимает первое место в СФО (12 736)», - приходит к выовду издание.

Неутешительная статистика в Кемеровской области и по свадьбам с разводами. Новых семей появилось за полгода в Кузбассе 8 105, а распалось пар – 6 784.
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#демография #рождаемость

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