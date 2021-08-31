22 минуты назад
Смертность превысила рождаемость в Кемеровской области более чем вдвое
По итогам первого полугодия текущего года в Кузбассе умерло намного больше людей, чем год назад, а родилось намного меньше.
«Таким образом, за первые полгода смертность в Кемеровской области превысила рождаемость в в два раза. Если брать конкретно июль, то ситуация еще плачевнее – в 2,6 раза. При этом по естественной убыли населения Кузбасс занимает первое место в СФО (12 736)», - приходит к выовду издание.
Неутешительная статистика в Кемеровской области и по свадьбам с разводами. Новых семей появилось за полгода в Кузбассе 8 105, а распалось пар – 6 784.