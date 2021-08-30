Общество

сегодня, 17:10

Сельским ребятам подарили к 1 сентября современную школу

3 798
#школа #1 сентября
2
Сельским ребятам подарили к 1 сентября современную школу

Дети из села Пятницкое будут учиться в новом здании, а измалковские мальчишки и девчонки сядут за парты обновленной школы через месяц.

Настоящий праздник знаний ожидает 1 сентября детей из села Пятницкое Измалковского района — для них построена новая школа. Совсем новая, с нуля! Целые поколения жителей села учились в здании, построенном как железнодорожный вокзал на ветке «Ливны — Елец» в конце XIX века. Но саму ветку через Пятницкое так и не проложили, а здание несостоявшегося вокзала сразу после революции приспособили под школу. Так и прослужило строение царского времени боле ста лет народному просвещению. Часть пятницких детей посещало эту школу, часть ходила в школу в Чернаву. Но иногда, по весне, при разливе Быстрой Сосны, те дети, что учились в чернавской школе, оказывались отрезанным большой водой. Да и старинное здание пятницкой школы, с каждым годом становилось все менее и менее пригодным для обучения детей.

IMG_20210827_113425.jpg

Весной 2019-го на условиях софинасирования «область-район-федеральный центр» началось строительство новой школы. Весной этого года строительство завершилось. Школу построили на зависть даже городу. Первого сентября пятницкие дети пойдут уже в новую школу, а старое историческое здание передано муниципалитету, и оно, возможно, будет задействовано в туристических целях.

IMG_20210827_111950.jpg

В новой же школе сейчас идут приготовления к Дню знаний, дети учат стихи, репетируют торжественную линейку. Когда мы приехали в Пятницкое, мы застали в школе мальчишек, которые играли в шахматы, ученика казачьего класса, еще доделывавшего какие-то свои, и будущую первоклассницу Василису с бабушкой — они отдыхали в просторном красивом холле после репетиции линейки. Бабушка Василисы Надежда Ефанова не скрывала эмоций:

— В наше время и представить такой красоты не могли! У меня другие внуки в Липецке учатся, но даже у них в школе не так красиво и современно.

Сама Василиса ждет не дождется, когда пойдет в первый класс. Но, как похвасталась девочка журналисту GOROD48, читать и считать она уже умеет. Ходила на подготовку и даже заслужила диплом за успешное окончание подготовительной группы.

IMG_20210827_104334.jpg

IMG_20210827_110125.jpg

IMG_20210827_110212.jpg

Новая школа оборудована компьютерами, интерактивными досками, первоклашкам  созданы условия для безболезненного перехода от детского сада к школе — оборудованы две спальни и игровая. После уроков, оставшись на продлёнку, они могут поспать, поиграть и заняться домашними заданиями.

IMG_20210827_104309.jpg

IMG_20210827_104352.jpg

IMG_20210827_104424.jpg

IMG_20210827_104638.jpg

IMG_20210827_105631.jpg

IMG_20210827_111604_1.jpg

Первый за 60 лет серьезный ремонт

По словам руководителя отдела народного образования Измалковского района Валентины Селяниной, в районе к 1 сентября готовы девять школ и шесть их филиалов, за парты сядут 1411 учеников. На один месяц задержится открытие после капремонта школы № 1 в Измалково: в контракте с фирмой-подрядчиком выигравшей торги на капремонт изначально оговаривался срок — 30 сентября.

IMG_20210827_122522.jpg

IMG_20210827_121830.jpg

IMG_20210827_121736_1.jpg

В этой школе сейчас кипит работа, снуют рабочие, штукатуры затирают потолки, сантехники «варят» пластиковые трубы. Ремонт подходит к концу.

— Капремонта в школе не было с момента ее постройки в 1961 году, — рассказала GOROD48 директор школы Татьяна Кузнецова. — В здании 70% поменяли проводку, и всю систему отопления. Останется покрасить стены и школьники придут в практически новую школу.

В сентябре ученики этой школы будут ходить в соседнюю — в Измалково, и в селе Слобода, что в 6-километрах от райцентра.

IMG_20210827_133222_1.jpg

— Ученики с 1 по 4 классы будут посещать школу № 2, а тех, кто постарше, с 5 по 8-й, будем возить школьными автобусами в село Слобода. Старшие классы сентябрь поучаться на удаленке, — говорит Татьяна Селянина. Дистанционное обучение у нас уже отработано, пандемия нас  всему научила. Причем детям, у которых дома нет компьютеров, выделили школьные.

Мы осмотрели и школу в Слободе, которая примет на месяц измалковских ребят. Здесь все готово к их приему. Даже сделан косметический ремонт, дооборудованы классы. Директор школы Сергей Петров показал школьный раритет — медный колокольчик, изготовленный в 1903 году в Санкт-Петербурге, звонком которого начинается каждое 1 сентября, и который звенит для выпускников в мае, вот уже много десятков лет.

IMG_20210827_134238.jpg
3 798
#школа #1 сентября
2

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

77 школа переполнена

8 минут назад
в чем причина ?
ответить

не убедил

23 минуты назад
лучше бы им подарили прежнюю систему образования, дававшую на порядок более качественный уровень знаний и отменили ЕГЭ, вернув нормальные экзамены.
ответить

Школьник

48 минут назад
Это здорово! Но почему "подарили"? Мои родители платят налоги, эти налоги потом возвращаются в том числе и новыми школами и т п. Получается мои же деньги мне подарили?
ответить

Еще в рубрике

Липчан приглашают к участию в переписи населения
#перепись населения
20
Липчан приглашают к участию в переписи населения

сегодня, 15:59

Общество
Криминалисты установили причину смерти женщины, обнаруженной в уличном источнике Задонска
#бассейн #источник
7
Криминалисты установили причину смерти женщины, обнаруженной в уличном источнике Задонска

сегодня, 15:53

Общество
На въездах в Липецк устанавливают новые знаки фотовидеофиксации нарушений ПДД
#дорожные знаки
17
На въездах в Липецк устанавливают новые знаки фотовидеофиксации нарушений ПДД

сегодня, 12:47

Общество
Елецкий драккар прошел ходовые испытания на Ладоге
#реконструкторы
5
Елецкий драккар прошел ходовые испытания на Ладоге

сегодня, 12:43

Общество
В Липецкой области снова поймали карпа-гиганта
#рыба #рыбалка
21
В Липецкой области снова поймали карпа-гиганта

сегодня, 12:13

Общество
1 сентября липецкие магазины не будут продавать спиртное
#алкоголь
20
1 сентября липецкие магазины не будут продавать спиртное

сегодня, 11:13

Общество