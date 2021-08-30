Сельским ребятам подарили к 1 сентября современную школу

Дети из села Пятницкое будут учиться в новом здании, а измалковские мальчишки и девчонки сядут за парты обновленной школы через месяц.

Настоящий праздник знаний ожидает 1 сентября детей из села Пятницкое Измалковского района — для них построена новая школа. Совсем новая, с нуля! Целые поколения жителей села учились в здании, построенном как железнодорожный вокзал на ветке «Ливны — Елец» в конце XIX века. Но саму ветку через Пятницкое так и не проложили, а здание несостоявшегося вокзала сразу после революции приспособили под школу. Так и прослужило строение царского времени боле ста лет народному просвещению. Часть пятницких детей посещало эту школу, часть ходила в школу в Чернаву. Но иногда, по весне, при разливе Быстрой Сосны, те дети, что учились в чернавской школе, оказывались отрезанным большой водой. Да и старинное здание пятницкой школы, с каждым годом становилось все менее и менее пригодным для обучения детей.Весной 2019-го на условиях софинасирования «область-район-федеральный центр» началось строительство новой школы. Весной этого года строительство завершилось. Школу построили на зависть даже городу. Первого сентября пятницкие дети пойдут уже в новую школу, а старое историческое здание передано муниципалитету, и оно, возможно, будет задействовано в туристических целях.В новой же школе сейчас идут приготовления к Дню знаний, дети учат стихи, репетируют торжественную линейку. Когда мы приехали в Пятницкое, мы застали в школе мальчишек, которые играли в шахматы, ученика казачьего класса, еще доделывавшего какие-то свои, и будущую первоклассницу Василису с бабушкой — они отдыхали в просторном красивом холле после репетиции линейки. Бабушка Василисы Надежда Ефанова не скрывала эмоций:— В наше время и представить такой красоты не могли! У меня другие внуки в Липецке учатся, но даже у них в школе не так красиво и современно.Сама Василиса ждет не дождется, когда пойдет в первый класс. Но, как похвасталась девочка журналисту GOROD48, читать и считать она уже умеет. Ходила на подготовку и даже заслужила диплом за успешное окончание подготовительной группы.Новая школа оборудована компьютерами, интерактивными досками, первоклашкам созданы условия для безболезненного перехода от детского сада к школе — оборудованы две спальни и игровая. После уроков, оставшись на продлёнку, они могут поспать, поиграть и заняться домашними заданиями.По словам руководителя отдела народного образования Измалковского района Валентины Селяниной, в районе к 1 сентября готовы девять школ и шесть их филиалов, за парты сядут 1411 учеников. На один месяц задержится открытие после капремонта школы № 1 в Измалково: в контракте с фирмой-подрядчиком выигравшей торги на капремонт изначально оговаривался срок — 30 сентября.В этой школе сейчас кипит работа, снуют рабочие, штукатуры затирают потолки, сантехники «варят» пластиковые трубы. Ремонт подходит к концу.— Капремонта в школе не было с момента ее постройки в 1961 году, — рассказала GOROD48 директор школы Татьяна Кузнецова. — В здании 70% поменяли проводку, и всю систему отопления. Останется покрасить стены и школьники придут в практически новую школу.В сентябре ученики этой школы будут ходить в соседнюю — в Измалково, и в селе Слобода, что в 6-километрах от райцентра.— Ученики с 1 по 4 классы будут посещать школу № 2, а тех, кто постарше, с 5 по 8-й, будем возить школьными автобусами в село Слобода. Старшие классы сентябрь поучаться на удаленке, — говорит Татьяна Селянина. Дистанционное обучение у нас уже отработано, пандемия нас всему научила. Причем детям, у которых дома нет компьютеров, выделили школьные.Мы осмотрели и школу в Слободе, которая примет на месяц измалковских ребят. Здесь все готово к их приему. Даже сделан косметический ремонт, дооборудованы классы. Директор школы Сергей Петров показал школьный раритет — медный колокольчик, изготовленный в 1903 году в Санкт-Петербурге, звонком которого начинается каждое 1 сентября, и который звенит для выпускников в мае, вот уже много десятков лет.